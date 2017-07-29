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وزارة الخزانة الأمريكية تضيف 6 شركات إيرانية إلى قائمة العقوبات

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مصراوي Masrawy

وزارة الخزانة الأمريكية تضيف 6 شركات إيرانية إلى قائمة العقوبات

09:37 م السبت 29 يوليو 2017

وزارة الخزانة الأمريكية تضيف 6 شركات إيرانية إلى قائمة العقوبات

وزارة الخزانة الأمريكية

واشنطن - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها أضافت إلى قائمة عقوبات الولايات المتحدة ضد إيران 6 شركات مرتبطة بمجموعة شهيد همات الصناعية الإيرانية التي قالت إنها "في مركز برنامج إيران للصواريخ البالستية".

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين - في بيان نقلته وكالة أنباء (بلومبرج) " إن الأمريكية ستستمر في مواجهة النشاط المرتبط بالصواريخ البالستية لإيران ، سواء كان بإطلاقها الاستفزازي في الفضاء أو تطويرها لأنظمة الصواريخ البالستية الذي شكل تهديدا أو دعْمها المرجّح لهجمات الحوثيين اليمنيين الصاروخية ضد مثل ما حدث في عطلة الأسبوع الماضي".

وأشارت الوكالة إلى أن العقوبات هي الثانية التي تفرضها إدارة الرئيس دونالد هذا الشهر مستهدفة برنامج الصواريخ البالستية الإيراني.

ولفتت إلى أن الكونجرس مرر هذا الأسبوع قانون عقوبات ضد 3 دول من شأنه تشديد القيود الخارجية المفروضة على إيران وروسيا وكوريا الشمالية.

وحسب بيان وزارة الخزانة ، فإن العقوبات تحظر الكيانات الأمريكية من الانخراط في معاملات مع الشركات الخاضعة للجزاءات ، حيث تحذر المؤسسات المالية الأمريكية التي تتعامل معها من خطر التعرض لعقوبات من شأنها قطع وصولهم إلى النظام المالي الأمريكي.

وفرضت الولايات المتحدة في 18 يوليو الجاري قيودًا على إيران موّجهة صوب 18 شخصًا وكيانًا لدعمهم برنامج الصواريخ البالستية أو الحرس الثوري الإيراني.

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