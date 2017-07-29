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"حركة الداخلية": "الحمزاوي" مديرا لأمن القليوبية و"كمال" للبحر الأحمر 09:28 م السبت 29 يوليو 2017

مديرية امن القليوبية

كتب - محمد الصاوي:اعتمد وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، حركة التنقلات والترقيات السنوية لضباط الشرطة؛ وذلك عقب اجتماع المجلس الأعلى للشرطة، اليوم، السبت، لإقرارها.وشهدت الحركة تعيين اللواء طارق حسونة مديرا لأمن الدقهلية، اللواء أيمن الملاح مساعدا للوزير لأمن الإسكندرية، اللواء عزت السيوفي مديرا لأمن أسيوط، اللواء محمد علي الغنيمي مديرا لأمن بورسعيد، اللواء رضا سويلم مديرًا لأمن شمال سيناء.كما تم نقل اللواء محمد توفيق الحمزاوي من البحر الأحمر إلى منصب مدير أمن القليوبية، وتعيين اللواء حسام كمال مديرا لأمن البحر الأحمر.وجدد وزير الداخلية الثقة في اللواء هشام العراقي، مديرا لأمن الجيزة، واللواء خالد عبد العال، مدير لأمن القاهرة، واللواء طه بيومي، مديرا لأمن المطار.وشهدت الحركة تغييرات واسعة شملت عددًا من مساعدي وزير الداخلية، ومديري الأمن، ومديري المصالح والإدارات العامة، ونواب مديري الأمن، ونواب مديري الإدارات والمصالح.ومن المقرر أن تُنفذ الحركة اعتبارًا من أول أغسطس المقبل بالنسبة للقيادات، واعتبارًا من 10 أغسطس بالنسبة لجميع من شملتهم الحركة من مختلف الرتب، على أن يتم فتح باب التظلمات ابتداءً من اليوم ولمدة ثلاثة أيام؛ حيث ستقوم الجهات المعنية بفحصها والفصل فيها.وراعت حركة تنقلات وزارة الداخلية المعايير الأساسية وفقًا للقواعد والمقررات الوظيفية لأجهزة الوزارة، والاستقرار الوظيفي والبُعد الإنساني والاجتماعي للضباط، مع الأخذ في الاعتبار الحالات الصحية والاجتماعية.وشهدت الحركة أيضًا إحالة عدد من الضباط الذين أوفوا العطاء للمعاش، وترقية آخرين من مستحقي الترقية وفق المعايير الموضوعية في مختلف الرتب، والدفع بقيادات شابة لتولي مناصب قيادية، بهدف ضخ دماء جديدة بالعديد من مديريات الأمن، والقطاعات الأمنية؛ لتتمكن من الاضطلاع بمسؤولياتها الأمنية، واستكمال مسيرة تطوير منظومة العمل الشرطي وفق استراتيجية الوزارة في المرحلة المقبلة، وترسيخ سياستها في إعلاء مبدأ سيادة القانون، والمواءمة بين تحقيق الأمن بمفهومه الشامل ومراعاة حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.

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