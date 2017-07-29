مدرب العهد اللبناني: نظام البطولة العربية «ظالم» (فيديو)

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قال موسى حجيج، المدير الفني للعهد اللبناني، إن نظام البطولة العربية ظلم فريقه، مشيرًا إلى أن تأهل فريق واحد من كل مجموعة قرار قاسي على حد وصفه، خاصة أنه جمع 5 نقاط من 3 مباريات دون خسارة.

وأشاد «حجيج»، خلال تصريحاته لقناة «ON sport»، بأداء لاعبي فريقه في مباراة الفتح الرباطي المغربي، مؤكدًا أن الهدف الذي تلقاه فريقه أربك اللاعبين، قبل إدراكهم التعادل الذي لم يكن كافيًا للتأهل.

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وخطف الفتح الرباطي المغربي، بطاقة تأهل المجموعة الثانية للدوري نصف النهائي بالبطولة العربية، بعد تعادله أمام العهد اللبناني بهدف لكل فريق، خلال اللقاء الذي أُقيم مساء اليوم السبت، على «ستاد الإسكندرية» لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات.

تأهل الفتح جاء بشق الأنفس، حيث تساوى رصيده مع العهد اللبناني بـ5 نقاط، لكنه حسم الأمر لصالحه بفارق الأهداف.

