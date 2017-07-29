مصيلحي: سعر رغيف الخبز لن يتجاوز الـ 5 قروش

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كتب: أسماء فتحى وإسلام الشاذلي

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على مصيلحى، أنه يضمن جودة رغيف الخبز، مشددا على أن سعره لن يتجاوز الـ 5 قروش.

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وأضاف مصيلحى، فى مؤتمر صحفى، اليوم، أنه يعلم أن لأصحاب المخابز مستحقات وسيتم العمل على حلها بعد الانتهاء من تنفيذ قرار الدفع النقدى بمنظومة الخبز الجديدة، معتبرا أنها ستغير من شكل المنظمة وتفرض حالة من الرقابة على المنظومة.

وأكد الوزير، أنه يسعى لترتيب المنظومة بما يضمن للمواطن جودة وتكلفة لا يتم الاقتراب منها، مؤكدا أن الجميع من أصحاب مخابز أو مطاحن أو وزارة وحكومة يسعى للحفاظ على مستحقات المواطن وإيصال كامل الدعم لمستحقيه.