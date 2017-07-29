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«التموين» توقع «عقد ثلاثي» مع المطاحن والمخابز لإنتاج رغيف الخبز

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«التموين» توقع «عقد ثلاثي» مع المطاحن والمخابز لإنتاج رغيف الخبز «التموين» توقع «عقد ثلاثي» مع المطاحن والمخابز لإنتاج رغيف الخبز

التحرير

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 كتب-اسماء فتحى وإسلام الشاذلى

 وقعت الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمخابز، عقدا ثلاثيا لإنتاج رغيف الخبز.

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وقال علاء الدين فهمى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إنه فى ظل الظروف والتحديات الاقتصادية وخطى الإصلاح الاقتصادى وإيمانا من الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمطاحن التابعة التى تمثل 70% من قواعد المطاحن بحجم 6.3 مليون طن سنويا بطاقة انتاجية 600 طن شهريا؛ معلنا الشراكة مع وزارة لتدبير كامل الاحتياجات القمح.

وأضاف فهمى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر الوزارة، اليوم، أن العقد الثلاثي يضمن قواعد إنتاج رغيف الخبز وفقا للقرار الجديد.

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التحرير

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