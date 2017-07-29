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«أصحاب المخابز»: وزير التموين وعد بتشكيل لجنة لحل مشاكلنا

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«أصحاب المخابز»: وزير التموين وعد بتشكيل لجنة لحل مشاكلنا «أصحاب المخابز»: وزير التموين وعد بتشكيل لجنة لحل مشاكلنا

التحرير

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كتب: أسماء فتحى وإسلام الشاذلى

قال عبد الله غراب رئيس شعبة أصحاب المخابز، إن الدولة حريصة على عدم الاقتراب من رغيف الخبز وسعره، مشيرا إلى أن الجميع يسعى إلى إيصال رغيف الخبز على الدرجة المطلوبة من الجودة.

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وأضاف غراب، في المؤتمر الصحفي، الذي عقده وزير والتجارة الداخلية، اليوم السبت، أن هناك لجنة وعد وزير التموين بتشكيلها للوقوف على مشاكل ومطالب أصحاب المخابز، مشددا على قيام أصحاب المخابز بتنفيذ كامل القرارات التي اتخذتها الوزارة خلال الفترة الحالية.

واعتبر غراب، أن الأداء اختلف بوزارة التموين وأن ما يتم الآن هو علاج لأي خلل بالمنظومة وإعادة ترتيبها. 

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التحرير

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