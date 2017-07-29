ننشر تفاصيل مسابقة الأوقاف لخريجي الأزهر دفعة 2017

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أعلنت وزارة الأوقاف، فتح باب التقدم لخريجي جامعة الأزهر دور مايو 2017م بمتوسط تقدير تراكمي 70% على الأقل فصاعدًا من خريجي كليات (أصول الدين، والدعوة الإسلامية، والدراسات الإسلامية والعربية بنين , والشريعة والقانون “بشعبتيها” , وكلية القرآن الكريم , وكلية اللغة العربية، وكلية اللغات والترجمة قسم الدراسات الإسلامية “جميع اللغات” , وكلية التربية جامعة الأزهر “شعب: الدراسات الإسلامية , واللغة العربية , واللغة الإنجليزية , واللغة الفرنسية”).

وأضافت الوزارة، وفقا لمنشور مسابقة التعيين، بأن الأولوية في التعيين ستكون للأعلى تقديرا بشرط اجتياز الاختبارات التي تجريها الوزارة.

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وطالبت الأوقاف، الراغبين في العمل التقدم في موعد أقصاه 31 / 8 / 2017م بملء النموذج المتواجد على موقع الوزارة ( أوقاف اون لاين ) وأنه من يتم قبوله بالمسابقة سيتم تعيينه وفق المناطق الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية دون ارتباط بالتوزيع الجغرافي ، مؤكدة أنه لا ينظر في نقل من يتم تعينه قبل مرور ثلاث سنوات على الأقل ، كما أن الوزارة لن تقبل استقالة من يتم تعيينه قبل مضي خمس سنوات على الأقل من تاريخ تسلم العمل.