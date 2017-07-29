«عبدالغفار» يعين نائبين له لأول مرة في تاريخ وزارة الداخلية

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أصدر اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية قرارا بتعيين اللواء جمال عبد الباري مساعدا للوزير لقطاع الأمن العام بدرجة نائب وزير، واللواء محمود شعراوي مساعدا للوزير لقطاع الأمن الوطنى بدرجة نائب وزير.

واستحدث عبدالغفار للمرة الأولى فى تاريخ الوزارة تعيين نائبين له، وذلك خلال حركة التنقلات التى اعتمدها اليوم السبت.

وشلمت حركة التنقلات تعيين اللواء خالد حمدى مساعدا لوزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، واللواء طارق عطية مساعدا لوزير الداخلية لقطاع الوثائق.

واعتمد وزير الداخلية تعيين اللواء نصير خليل مساعدًا للوزير للشئون المالية، واللواء أحمد المصري مساعدًا للوزير للمؤسسات، واللواء سعد سرية مساعدًا للوزير للشئون القانونية، واللواء بهاء عرفة مساعدًا للوزير للتخطيط، واللواء هشام عباس مساعدًا للوزير للأمن الاجتماعي، واللواء صلاح الشاهد مساعدًا للوزير للأمن المركزي، واللواء طارق عطية مساعدًا للوزير للوثائق، واللواء جمال قناوي مساعدًا للوزير للتهرب الضريبي.

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كما شملت الحركة تعيين اللواء سعيد الحبان مساعدًا للوزير لشئون الوزارة واللواء أيمن الملاح مساعدًا للوزير مديرًا لأمن الإسكندرية.

وأبقت الحركة على كل من اللواء خالد عبدالعال في منصب مديرا لأمن القاهرة، واللواء هشام العراقي مديرا لأمن الجيزة.

وقرر وزير الداخلية تعيين اللواء طارق حسونة مديرا لأمن الدقهلية، وطه بيومي مديرا لأمن المطار، واللواء نبيل رفعت مدير إدارة الاندية والفنادق، واللواء سيد الحبال لقوات الأمن، واللواء إيهاب خيرت من المجتمعات العمرانية لمدير أمن دمياط، واللواء جمال عبدالعال نائب الوزير للأمن العام، واللواء عزت زهران حكمدار القاهرة، واللواء مصطفى عصام حكمدار الجيزة، واللواء مصطفى شحاتة مساعد الوزير للسجون، واللواء أشرف عز العرب مدير مباحث السجون، واللواء شعبان عبدالتواب مساعد أول وزير لقطاع التفتيش، واللواء نبيل عبادة للمسطحات المائية، وأيمن الملاح مديرا لأمن الإسكندرية، واللواء رضا سويلم لأمن شمال سيناء.

فيما أدرج بقائمة حركة التنقلات اللواء نبيل هلال كمدير للحراسات، واللواء شعبان عبدالتواب مساعد أول وزير لقطاع التفتيش، واللواء طارق الأعصر مساعد الأحوال المدنية، واللواء هشام وهدان مساعد للتدريب.