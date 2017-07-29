نشأت الديهي: الدعوة السلفية تخفي محاولة اغتيال ياسر برهامي (فيديو)

التحرير

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قال الإعلامي نشأت الديهي إن نائب رئيس الدعوة السلفية ياسر برهامي اختفى عن الأنظار منذ أكثر من شهرين عقب تعرضه لمحاولة اغتيال من جماعة متطرفة.

وأضاف الديهي، خلال حلقة اليوم السبت ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "تن" أن الدعوة السلفية قامت بالتكتم على محاولة الاغتيال حتى لا يتم تكرارها مرة أخرى.

وتابع: "كل الجماعات الإسلامية المتواجدة في العالم كافة تكفر بعضها بعضها ولا تجتمع على فكر واحد"، موضحا أن محاولة اغتيال برهامي تعطي لنا دلالات أن هناك تصادمات تاريخية بين الإخوان والسلفيين.

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ونفى ياسر برهامي تعرضه لمحاولة اغتيال، وذكر في تصريحات خاصة لـ"التحرير" أنه تلقى تهديدات بالقتل من قِبل جماعات إرهابية، وأكد أنه يأخذ الاحتياطات الأمنية خلال تحركاته.

ولمزيد من التفاصيل اقرأ.. برهامي: داعش هددتني بالقتل لاعتراضى على استهداف الأقباط