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اللواء طارق حسونة مديرًا لأمن الدقهلية

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مصراوي Masrawy

اللواء طارق حسونة مديرًا لأمن الدقهلية

09:06 م السبت 29 يوليو 2017

اللواء طارق حسونة مديرًا لأمن الدقهلية

مديرية امن الدقهلية

الدقهلية - رامي القناوي:

أكد مصدر أمني رفيع بوزارة الداخلية تولي اللواء طارق حسونة منصب مساعد الوزير لأمن الدقهلية، خلال حركة التنقلات التي اعتمدها مساء اليوم الوزير اللواء مجدي عبد الغفار.

أوضح المصدر -الذي رفض ذكر اسمه- أن اللواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية جرى نقله ليتولى مديرية أمن الإسكندرية، خلفًا للواء مصطفى النمر.

يذكر أن حسونة شغل منصب مساعد الوزير لأمن الغربية عقب أحداث التفجير الذي استهدف كنيسة مارجرجس. كما شغل منصب نائب مدير الأمن لقطاعات القاهرة المختلفة لعدة سنوات ماضية،

وشارك اللواء طارق حسونة أيضًا في عدد من المبادرات، منها "إحنا اخواتكم"، التي أطلقها ضباط مديرية أمن القاهرة، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، لسداد المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين، وتنظيم عدة رحلات لأطفال مستشفى السرطان إلى الأقسام الشرطية، خلال شهر نوفمبر من العام الماضي.

ومثل حسونة وزارة الداخلية أمام مجلس النواب، في يناير الماضي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون الدينية والأوقاف عن زيارتها الميدانية لمسجد السيدة زينب، وأعلن خلال الجلسة تعيين خدمات بصفة مستمرة بمحيط المسجد لرفع مخلفات الباعة الجائلين داخل وخارج المسجد.​

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