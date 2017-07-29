ياسر رزق: دور الصحافة القومية هو الوقوف أمام محاولات إفشال الدولة

ميري: مساندة الدولة واجب دستوري قبل أن تكون تطوعًا

كتبت - هاجر حسني:

قال ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، إن دور الصحافة القومية هو الوقوف أمام محاولات إفشال للدولة.

جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الذي أعقب الاجتماع التشاوري الذي عقدته الهيئة الوطنية للصحافة لمناقشة دور الصحافة القومية في مواجهة خطط إفشال الدولة، وسبل دعم القضايا الوطنية وتثبيت أركان الدولة المصرية، اليوم السبت.

وأضاف رزق أن مصر قطعت خطوات عديدة في طريق دولة عصرية، مؤكدًا أن الصحافة تتقدم بحرية الرأي والتعبير ودور الصحافة التصدي للأكاذيب.

وأشار رزق إلى أن هناك مشروع وطني لإنشاء دولة حديثة عصرية ومن ضمن اهتمامات تلك الدولة الاهتمام بالقوة الناعمة في اشاره منه للصحف القومية.

وتابع "مضي قرابة 3 سنوات وشهرين في حكم الرئيس السيسي وهناك وضوح لتثبيت دعائم الدولة"، مؤكدًا أن الاعلام لعب دور كبير في 30 يونيو 2013، مشددًا على ضرورة التركيز على النقاط المضيئة والتعرض للسلبيات يكون بإصلاحها ولابد من وجود الأمل مع وجود حرية الإعلام ونحن نتحدث عن دعم أركان الدولة المصرية.

وقال أحمد أيوب، رئيس تحرير مجلة المصوّر، إن أول ما تعرض لحملات التشويه هي الصحف القومية لإعطاء الفرصة للصحف الخاصة، مضيفا أنه لابد من دعم الهيئة والنقابة للصحف القومية لاستعادة دورها في الرأي العام المصري، مشيرًا إلى أنه لابد من عودة الصحافة القومية بشكل جاد لتحقيق المهنية من خلال عدة وسائل من أهمها دورات لشباب الصحفيين الذين يفتقد نسبة كبيرة منهم المهنية.

وتابع: "تتضمن الوسائل الاجتهاد في تقديم المعلومة الصحيحة الدقيقة، وعمل الصحافة القومية على تقديم جيل جديد من الكتاب، والانطلاق بشكل واضح إلى وسائل الإعلام الجديدة المنتشرة لأن الصحف القومية توزيعها محدود".

ولفت إلى ضرورة البحث عن كيفية تكوين منظومة إعلامية واحدة والتواصل مع الصحف الخاصة حتى لايعمل كل طرف بمفرده.