ترامب: ملتزم بزيادة الإنفاق العسكري لتعزيز قدرات القوات المسلحة

واشنطن - (أ ش أ)

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا بأنه ملتزم بزيادة الإنفاق العسكري من أجل تعزيز قدرات القوات المسلحة الأمريكية في مواجهة المخاطر والتحديات الأمنية.

ونقلت قناة الحرة الأمريكية مساء اليوم السبت، عن ترامب قوله، في خطابه الأسبوعي، "انظروا إلى جميع فرص العمل التي تتوفر في السوق انظروا إلى ما حدث في سوق المال وإلى أشياء عديدة أخرى ومشابهة.. إن الأوضاع تتحسن حولنا ونصبح في حال أفضل".

وأضاف قائلا "لن ننسى مطلقا جيشنا. لقد أضفنا المليارات والمليارات من الدولارات على تصنيع طائرات وسفن ومعدات جديدة لجنودنا العظماء وقواتنا العسكرية".

وأبدى ترامب إعجابه بتضحيات أفراد القوات المسلحة وعناصر الأمن، موضحا بالقول "يظهر أبطالنا لنا دائما هويتنا كأمة وشعب.. ويذكروننا بأن كل مواطن قادر على القيام بأفعال عظيمة. ويجددون الوعد بأن أمريكا ستصبح أكبر وأقوى وأعظم أكثر من أي وقت مضى وهذا ما نقوم به بالفعل الآن".

وكان ترامب قد تعهد أثناء ترشحه في الانتخابات الأمريكية بتعزيز قدرات مختلف القوات الأمريكية إذا فاز بالرئاسة.