محافظ الإسكندرية من مستشفى سيدي جابر: هدفنا أفضل خدمة طبية للجميع (صور)
محافظ الإسكندرية من مستشفى سيدي جابر: هدفنا أفضل خدمة طبية للجميع (صور)
08:51 م السبت 29 يوليو 2017
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الإسكندرية - محمد عامر:
أجرى محافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان، اليوم السبت، جولة مفاجئة في مستشفى سيدي جابر التخصصي التابعة لهيئة النقل العام بالمحافظة، وذلك للاطمئنان على مستوى كل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
وشدد المحافظ على مسؤولي المستشفى ببذل المزيد من الجهد لتطوير الخدمات الطبية ورفع كفاءة العنصر البشري وتحسين مستوى الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو تقديم أفضل خدمة طبية للجميع بصورة عادلة وبجودة عالية.
واستمع المحافظ، خلال تفقده أقسام العناية المركزة وحضانة الأطفال والعيادات، إلى المرضى واستفسر منهم عن مستوى الخدمة ومعاملة طاقم المستشفى والعاملين بها، مؤكدًا على الأطباء وطاقم التمريض بتقديم الرعاية الكاملة للمرضى والمساهمة بالنهوض والتعاون مع المنظومة الطبية بالإسكندرية.
وأكد المحافظ أنه مستمر في جولاته المفاجئة لمستشفيات الإسكندرية لتطوير منظومة الصحة بالمحافظة والارتقاء بمستوى الخدمة الطبية والصحية المقدمة للمواطن.
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