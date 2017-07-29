أخبار عاجلة

بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

محافظ الإسكندرية من مستشفى سيدي جابر: هدفنا أفضل خدمة طبية للجميع (صور)

Google+ Print

مصراوي Masrawy

محافظ الإسكندرية من مستشفى سيدي جابر: هدفنا أفضل خدمة طبية للجميع (صور)

08:51 م السبت 29 يوليو 2017

  • عرض 4 صورة

    a2da2159b9.jpg

  • عرض 4 صورة

    5b3270c246.jpg

  • عرض 4 صورة

    15a2b57a86.jpg

  • عرض 4 صورة

    c67e63bb51.jpg

إعادة الألبوم

بعد التطوير بـ 4.8 مليون جنيه.. افتتاح طريق

الألبوم التالى

بعد التطوير بـ 4.8 مليون جنيه.. افتتاح طريق "ملك حفني" بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر:

أجرى محافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان، اليوم السبت، جولة مفاجئة في مستشفى سيدي جابر التخصصي التابعة لهيئة النقل العام بالمحافظة، وذلك للاطمئنان على مستوى كل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ على مسؤولي المستشفى ببذل المزيد من الجهد لتطوير الخدمات الطبية ورفع كفاءة العنصر البشري وتحسين مستوى الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو تقديم أفضل خدمة طبية للجميع بصورة عادلة وبجودة عالية.

واستمع المحافظ، خلال تفقده أقسام العناية المركزة وحضانة الأطفال والعيادات، إلى المرضى واستفسر منهم عن مستوى الخدمة ومعاملة طاقم المستشفى والعاملين بها، مؤكدًا على الأطباء وطاقم التمريض بتقديم الرعاية الكاملة للمرضى والمساهمة بالنهوض والتعاون مع المنظومة الطبية بالإسكندرية.

وأكد المحافظ أنه مستمر في جولاته المفاجئة لمستشفيات الإسكندرية لتطوير منظومة الصحة بالمحافظة والارتقاء بمستوى الخدمة الطبية والصحية المقدمة للمواطن.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بعد التطوير بـ 4.8 مليون جنيه.. افتتاح طريق "ملك حفني" بالإسكندرية

    أخبار

  • بالصور- محافظ الإسكندرية: حريصون على دعم المنتجات المصنعة بأيدي مصرية

    أخبار

  • محافظ الإسكندرية يبحث مشروعات الوكالة الفرنسية للتنمية بالمحافظة

    أخبار

  • محافظ الإسكندرية يعتمد ٦٢٠ ألف جنية لترميم أرصفة 3 شوارع

    أخبار

إعلان

ec74d4510c.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد

بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد

رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة

رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة

الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس

الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس

الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة

الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة