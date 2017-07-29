النني يشارك في فوز آرسنال على بنفيكا بخماسية (فيديو)

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حقق فريق آرسنال الإنجليزي، فوزًا كبيرًا، على بنفيكا البرتغالي بنتيجة (5-2) فى المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، باستاد الإمارات في منافسات بطولة كأس استاد الإمارات.

سجل خماسية آرسنال كل من ثيو والكوت "هدفين"، أوليفيه جيرو وإليكس أيوبي وليساندرو ايزكييل "بالخطأ في مرماه" في الدقائق 24 و32 و52 و64 و70، بينما سجل هدفي بنفيكا كل من فرانكو سيرفي وادواردو سالفيو في الدقيقتين 11و39.

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وشهدت المباراة مشاركة الدولي المصري محمد النني، نجم المنتخب الوطني، في الشوط الثاني بالدقيقة 65 من زمن اللقاء.