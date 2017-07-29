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"حركة الداخلية": "الحبال" لقوات الأمن و"عرفة" للتخطيط و"قناوي" للتهرب الضريبي

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"حركة الداخلية": "الحبال" لقوات الأمن و"عرفة" للتخطيط و"قناوي" للتهرب الضريبي

08:54 م السبت 29 يوليو 2017

اللواء مجدي عبد الغفار

كتب – فتحي سليمان:

اعتمد وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، حركة التنقلات والترقيات السنوية لضباط الشرطة؛ وذلك عقب اجتماع المجلس الأعلى للشرطة، اليوم، السبت، لإقرارها.

وشملت الحركة تعيين اللواء بهاء عرفة مساعدًا لوزير الداخلية لقطاع التخطيط، واللواء جمال قناوي مديرًا للإدارة العامة للتهرب الضريبي، واللواء نبيل رفعت مديرًا للإدارة العامة للأندية والفنادق، واللواء سيد الحبال مديرًا للإدارة العامة لقوات الأمن.

وشهدت الحركة تغييرات واسعة شملت عددًا من مساعدي وزير الداخلية، ومديري الأمن، ومديري المصالح والإدارات العامة، ونواب مديري الأمن، ونواب مديري الإدارات والمصالح.

ومن المقرر أن تُنفذ الحركة اعتبارًا من أول أغسطس المقبل بالنسبة للقيادات، واعتبارًا من 10 أغسطس بالنسبة لجميع من شملتهم الحركة من مختلف الرتب، على أن يتم فتح باب التظلمات ابتداءً من اليوم ولمدة ثلاثة أيام؛ حيث ستقوم الجهات المعنية بفحصها والفصل فيها.

وراعت حركة تنقلات وزارة الداخلية المعايير الأساسية وفقًا للقواعد والمقررات الوظيفية لأجهزة الوزارة، والاستقرار الوظيفي والبُعد الإنساني والاجتماعي للضباط، مع الأخذ في الاعتبار الحالات الصحية والاجتماعية.

وشهدت الحركة أيضًا إحالة عدد من الضباط الذين أوفوا العطاء للمعاش، وترقية آخرين من مستحقي الترقية وفق المعايير الموضوعية في مختلف الرتب، والدفع بقيادات شابة لتولي مناصب قيادية، بهدف ضخ دماء جديدة بالعديد من مديريات الأمن، والقطاعات الأمنية؛ لتتمكن من الاضطلاع بمسؤولياتها الأمنية، واستكمال مسيرة تطوير منظومة العمل الشرطي وفق استراتيجية الوزارة في المرحلة المقبلة، وترسيخ سياستها في إعلاء مبدأ سيادة القانون، والمواءمة بين تحقيق الأمن بمفهومه الشامل ومراعاة حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.

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