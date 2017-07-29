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التعليم: مسابقة لتعيين 1800 معلم جديد قريبًا

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مصراوي Masrawy

التعليم: مسابقة لتعيين 1800 معلم جديد قريبًا

08:08 م السبت 29 يوليو 2017

التعليم: مسابقة لتعيين 1800 معلم جديد قريبًا

وزارة التربية والتعليم

القاهرة - (أ ش أ):

قال الدكتور محمد عمر، مدير عام صندوق ودعم تطوير المشروعات بوزارة التربية والتعليم، بأنه سيتم الإعلان عن مسابقة لتعيين 1800 معلم جديد على مستوى المحافظات قريبا لسد العجز في بعض المحافظات، بعد صدور قرار بعودة المعلمين المغتربين لمحافظاتهم، وترقية أعداد كبيرة من المعلمين.

وأضاف عمر، في تصريحات اليوم السبت، أنه يجرى حاليا عمل حصر لأعداد وبيانات المعلمين خاصة بعد الانتهاء من عمليات النقل، مشيرا إلى أن أكاديمية المعلمين والقطاعات المعينة تضع حاليا الشروط اللازمة قبل اعلان المسابقه لتحقيق الشفافية والمساواة بين الجميع.

ونوه عمر بأنه سيتم تحديد الأعداد المطلوبة بكل محافظة وكذلك التخصصات، وفقا لعملية الحصر التي تجرى حاليا، خاصة أن بض المحافظات حدث بها عجز نتيجة عودة المغتربين لمحافظاتهم، مؤكدا أن الهدف الأساسي من المسابقة هو توفير الأعداد المطلوبة بالمحافظات.

هذا المحتوى من

Asha

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