العربية تعتذر عن خبر "أغبى داعشي" تنكر في هيئة امرأة: غير صحيح

القاهرة – (مصراوي)

اعتذرت قناة العربية عن خبر نشرته عن وسائل إعلام عالمية حول إرهابي من تنظيم داعش تنكّر في صورة امرأة واضعًا كميات من "المكياج" على وجهه من أجل الهروب من القوات العراقية في الموصل.

وذكر تقرير لقناة العربية اليوم السبت أن هناك خطأ وقعت فيه العديد من الصحف العالمية ونقلته قناة العربية وهي قصة "أغبى داعشي" اعتقل في العراق. وأذاع التقرير صورة من الخبر المنشور على موقع القناة الإلكتروني حول الرجل الذي اعتقل رغم تنكره كامرأة.

وأضاف أن "العربية نت" نقلت عن تلك المواقع العالمية خبر القبض على داعشي تنكر في شكل امرأة لكنه "نسي شاربه"، متابعًا أنها قصة تبين بعد ذلك عدم صحتها بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت وكالة فرانس برس أن الصورة المنشورة للداعشي المزعوم، لا صحة لها بخبر أنه كان يحاول الهرب من الموصل وألقت القوات العراقية القبض عليه. وأوضحت أن الصورة تستخدم منذ عام 2015 على الأقل.

ولا ينفي ذلك استخدام مقاتلي داعش لحيلة التنكر في زي النساء من أجل الهروب من يد القوات العراقية، حيث نشرت الأخيرة صورًا في أوقات سابقة لمقاتلين من التنظيم مرتدين النقاب.