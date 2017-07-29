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تعرف على "أروع" 14 شعب في العالم.. هل بينهم عرب؟ 12:23 م السبت 29 يوليو 2017

تعرف على "أروع" 14 شعب في العالم.. هل بينهم عرب؟

كتب - هشام عواض:تتشكل صور ذهنية مختلفة عن شعوب العالم لدى الأخرين بناء على العديد من الأمور منها الصورة النمطية في الدراما والأفلام والفنون والرياضة ونمح طياتهم وغيرها من الأمور، فمتعارف عالميًا على الألمان إنهم صارمين وأشد حبًا للعمل وكذلك اليابانيون، أما الإنجليز أشد حبًا للقرأة والثقافة.ويوجد بعض الجنسيات المميزة حول العالم ثقافيًا وفنيًا، وبين جنسبات العالم الـ 250، هناك الأفضل والأروع بينهم، وذكر "CNN" الجنسيات الـ12 الأروع، ولم تتضمن القائمة أي شعب عربي.14. الأتراك

نظرًا إلى امتداد الحدود عبر قارتين، لا شك بأن الشعب التركي يتمتع بميزة استثنائية، وتقبل كبير للآخر، إذ يجمع في ثقافته، وعاداته، ومطبخه، بين مختلف الحضارات.13. البلجيكيون

جعل البلجيكيون من الجعة والشوكولاتة مدرسة فنية، بالإضافة إلى تميزهم بالبطاطا المقلية اللذيذة. لا شك بأن هذا يفرض وجودهم على قائمة أروع جنسيات العالم.12. النيباليون

يتميز النيباليون بالسلوك الهادئ، ويُعتبروا من بين أقوى شعوب العالم جسمانيًا، وذلك نظرًا لقدرتهم على تسلق الجبال، وممارسة التمرينات الرياضية القاسية.11. الأستراليون

الأستراليون يتمتعون بالاسترخاء وتقبل الآخر، بالإضافة إلى عيشهم طيلة أيام السنة بالقرب من الشواطئ، وهم يرتدون لباس السباحة، ويحملون ألواح التزلج على الأمواج.10. الصينيون

ليس هناك شعب صيني موحد السلوك في الحياة الواقعية تقليدية كانت أم حديثة.. على العكس الصينيون متنوعون، إذا لم نقل إنهم متناقضون، إلا أن بشكل عام فهم ودودون. وهناك سبب أخر كونهم يكنون في القائمة هو أننا اضطررنا إضافتها لأننا إن لم نفعل ذلك، لا شك بأن قراصنة الإنترنت الصينيين سيخترقون موقعنا بأنفسهم لإضافة جنسيتهم!.. أليس هذا كاف؟.9. بوتسوانا

وفرت بوتسوانا للعالم نوعين من الموسيقى الأكثر فرحًا والتي تحفز على الرقص، وهي موسيقى الجومبا جومبا جاز، والهيب هوب الهادئ. وحتى الحيوانات تعتبر رائعة في بوتسوانا إذ يُوجد أكبر عدد من الفيلة في أفريقيا، والتي تتجول في البرية بعكس الدول الأفريقية الأخرى.8. اليابانيون

من التقنيات والابتكارات المستقبلية، إلى الأزياء الغريبة، تمكن اليابانيون أن يجدوا لنفسهم مكانًا ضمن قائمة أروع الجنسيات حول العالم.7. الإسبان

لطالما تدفق سكان شمال أوروبا إلى إسبانيا لقضاء الإجازات الصيفية في منازل العطلات. بسبب تمتعها بالشمس الساطعة، والبحار الكثيرة، والرمال الذهبية، والحفلات الدائمة. ويشتهر الإسبان بحفلاتهم الكثيرة والصاخبة والتي غالبًا ما تبقى لوقت متأخر من الليل.6. الكوريون

يعشق الكوريون المشروبات، والموسيقى، والأزياء، والأفلام، أليس هذا ما يصنف جنسية على أنها الأروع في العالم؟.5. الأمريكيون

قد يكون الأمريكيون السبب من وراء حروب العالم، وتلويث البيئة، وكثرة الاستهلاك، ولكن لا يمكننا أن ننفي أنهم زودوا العالم أيضاً بسراويل الجينز، وأفلام هوليوود الكلاسيكية، وموسيقى الروك أند رول، والهيب هوب، والجاز، والروايات.4. المنغوليون

يحتفظ المنغوليون بالنسور كحيوانات أليفة.. هل نحتاج إلى المزيد لوضعهم ضمن هذه القائمة؟ حسنًا، يعيش المنغوليون حياة المترحلين الحقيقية، ويستخدمون الفرو بكل ثيابهم، ويحافظون في الوقت ذاته على غموضهم الرائع الذي يحيّر العالم.3. الجامايكيون

يتميز الشعب الجامايكي بلكنته الغريبة التي يعشقها العالم بأكمله، وتسريحات شعرهم الأيقونية، موسيقى الريجي.2. السنغافوريون

ببلد يجيد جميع سكانه استخدام الكمبيوتر، لا شك بأن عليهم أن يكونوا من بين أروع جنسيات العالم.1. البرازيليون

يرجع الفضل للبرازيليين بأنه لدينا رقص السامبا وكرنفال ريو، ولما استمتعنا بجمال لاعب كرة القدم بيليه ورونالدو، ولما كان لدينا ملابس السباحة المثيرة، كل هذا يضع البرازيل في أعلى قائمة الجنسيات الأروع في العالم.

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