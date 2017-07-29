شوقي: لا أعلم سبب تعامل البدري الغريب مع «متعب»

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انتقد نادر شوقي، وكيل اللاعبين، تعامل حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، مع مهاجم الفريق عماد متعب، ووصفه بالغريب، متساءلًا: «إذا كان هناك تفكير آخر بمستقبل اللاعب، فما قيمة العقد الجديد الممتد لموسم آخر».

وتابع «شوقي» خلال تصريحاته مساء اليوم السبت، لبرنامج «كلام في الجون»، الذي يقدمه ماركو مراد، عبرإذاعة ميجا FM، «لا أعلم سبب التعامل مع متعب بهذه الطريقة رغم دوره المؤثر مع الأهلي بدليل ما يفعله في كل مباراة يشارك بها».

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وأضاف:«نتمني الحديث عن علاقة متعب بالأهلي في الغرف المغلقة بعيدًا عن وسائل الإعلام».

واستكمل:«متعب لاعب كبير والأهلي نادي كبير أيضا وأنا مستاء من الحديث عنه ومع إحترامنا لمصر للمقاصة، ووادي دجلة، أرفض الحديث عن انضمام متعب لهما، لأنه علي قوة الأهلي وعلاقته هو وحسام غالي بناديهما أكبر من الدخول في جدل الرحيل أو اللعب لنادٍ آخر».