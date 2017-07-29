مران الأهلي| عودة إكرامي.. وظهور هشام محمد

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خصص التونسي أنيس الشعلالي، مدرب أحمال الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة بدنية خاصة ل9 لاعبين في مران الفريق الجماعي الذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة.

وشارك في الفقرة كلا من "حسام عاشور، أحمد فتحي، عمرو بركات، أحمد الشيخ، مؤمن زكريا، عبد الله السعيد، ميدو جابر، علي معلول، سعد سمير".

وشهدت الفقرة غياب تام من الجهاز الفني للأهلي بقيادة حسام البدري، باستثناء الشعلالي الذي قاد تدريبات الفريق.

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كما انتظم شريف إكرامي، حارس الفريق في المران الجماعي، وجاء انتظام "إكرامي" بعد حصوله على راحة لمدة 12 يوما، من بعد مواجهة الزمالك، في ختام بطولة الدوري الممتاز، الذي توج به المارد الأحمر للمرة الـ 39 بتاريخه.

وشهد المران ظهور هشام محمد لاعب الأهلي الجديد لأول مرة منذ إنتقاله للقلعة الحمراء، من صفوف نادي مصر للمقاصة، لمدة 5 مواسم، مقابل 6 ملايين جنيه.

ويستعد الأهلي لمباراة نصف نهائي البطولة العربية، والتي سيتحدد طرفها يوم الإثنين بعد إجراء القرعة بأحد فنادق الإسكندرية.