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الفتح المغربي يخطف بطاقة التأهل الأخيرة لنصف نهائي البطولة العربية

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الفتح المغربي يخطف بطاقة التأهل الأخيرة لنصف نهائي البطولة العربية الفتح المغربي يخطف بطاقة التأهل الأخيرة لنصف نهائي البطولة العربية

التحرير

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خطف الفتح الرباطي المغربي، بطاقة تأهل المجموعة الثانية للدوري نصف النهائي بالبطولة العربية، بعد تعادله أمام العهد اللبناني بهدف لكل فريق، خلال اللقاء الذي أقيم مساء اليوم السبت، على « الاسكندرية» ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

تقدم الفريق المغربي في الدقيقة 45 عن طريق سعد أيت الخرصة، قبل أن يتعادل محمد حيدر للعهد اللبناني في الدقيقة 54 من ركلة جزاء.

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تأهل الفتح جاء بشق الأنفس، حيث تساوى رصيده مع العهد اللبناني بـ5 نقاط، لكنه حسم الأمر لصالحه بفارق الأهداف.

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التحرير

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