جمعة: حضارة الغرب تريد قطع علاقة الإنسان بريه

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قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن حضارة الغرب تريد أن تقطع العلاقة ما بين الإنسان وبين ربه.

وأضاف جمعة، خلال برنامج "والله أعلم"، المذاع على قناة "cbc": "ليس المسلمين فقط يعترضون على الغرب ويصارعونه، وإنما أهل الأديان جميعها".

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وتابع: "وجود الجاليات المسلمة في الغرب أصبح يتعلق بالمصالح، لذا لو أخرجنا العرب من الغرب يحدث خلل اقتصادي لديهم"، موضحا أن الديانة اليهودية تدربت على كيفية أن تكون هادئة في التعامل وإدارة الأزمات، وتدربوا على عدم التصادم.

واستكمل: "الإسلاموفوبيا سببها مناهج التعليم في الغرب التي بها أكاذيب مرتبة ضد الإسلام والمسلمين، وسبب التعصب أيضًا"، موضحا أن حرية الإبداع وفق النهج الغربي تؤدي للانفلات، وهو مايتعلمه أبناؤنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.