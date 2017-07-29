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بعد التطوير بـ 4.8 مليون جنيه.. افتتاح طريق "ملك حفني" بالإسكندرية (صور)

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مصراوي Masrawy

بعد التطوير بـ 4.8 مليون جنيه.. افتتاح طريق "ملك حفني" بالإسكندرية (صور)

08:08 م السبت 29 يوليو 2017

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رئيس "أثار رشيد": "لقينا عمل سُفلي ورشيناه بالمياه والملح" (صور)

الإسكندرية - محمد عامر:

افتتح محافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان، اليوم السبت، طريق ملك حفني بحري، بطول ١٤٠٠ متر وعرض ١٣ مترًا، وذلك بعد الانتهاء من أعمال تطويره، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 4.8 مليون جنيه، تزامنًا مع احتفالات الإسكندرية بعيدها القومي.

وأوضح المحافظ أن الطريق محور مروري هام يربط بين منطقة المعمورة البلد والمعمورة الشاطئ، مشيرًا إلى أنه تم تطوير الطريق في وقت قياسي لا يتعدى الأشهر الأربعة، وذلك بعد سنوات من الإهمال.

كما لفت إلى أن الطريق يعمل على الحد من الازدحام المروري وتيسير الحركة المرورية، مشيرًا إلى أنه تم تزويده بكل المرافق وأعمدة الإنارة الجديدة، فضلاً عن إنشاء شنايش لتصريف الأمطار منعًا لتراكمها على جانبي الطريق خلال موسم الأمطار.

وأكد المحافظ على استمرار تنفيذ خطة المحافظة للانتهاء من جميع أعمال الأسفلت والرصف ورفع كفاءة الطرق على مستوى الأحياء بالمناطق الحيوية والشعبية ومداخل القرى والمحاور الرئيسية.​

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