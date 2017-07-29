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الإثنين.. مصر تشارك في إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر

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مصراوي Masrawy

الإثنين.. تشارك في إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر

08:00 م السبت 29 يوليه 2017

الإثنين.. مصر تشارك في إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر

ضياء رشوان

القاهرة - (أ ش أ):

تشارك مصر دول العالم احتفالها باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يوافق ٣٠ يوليو من كل عام، حيث تنظم اللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، بعد غد الأحد احتفالية بهذه المناسبة بمقر الهيئة العامة للاستعلامات بمدينة نصر ، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ، وبمشاركة المجلس القومي للطفولة والأمومة.

ويلقي ضياء رشوان ، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات كلمة الافتتاح ، وتستعرض بعدها الدكتورة مايسة شوقي أمين عام مجلس القومي للطفولة والأمومة دور المجلس في حماية الطفل من مخاطر هذه الجريمة، كما تلقي السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة كلمة حول جهود مصر لمحاربة جريمة الاتجار بالبشر ، ثم يقدم مجموعة من تلاميذ المدارس بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ عرضا مسرحيا للتوعية بهذه القضية وعلاقتها بالهجرة غير الشرعية.

وصرحت السفيرة نائلة جبر، أن مصر حريصة على محاربة هذه الجريمة البغيضة ، من خلال تنفيذ القانون رقم 64 لسنة 2010 لردع عصابات الاتجار في البشر ، وتوقيع العقوبة على المجرمين وحماية الضحايا، مع توعية المجتمع بأشكال الجريمة بدءا من استغلال الاطفال والنساء مروراً بالاتجار في الاعضاء البشرية.

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Asha

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