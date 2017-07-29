عضو "الوطنية للإعلام" يكشف تفاصيل مرض الإذاعية "نبيلة سنبل"

كتبت - ندى الشريف:

كشف شكري أبو عميرة، عضو الهيئة الوطنية للإعلام، ورئيس قطاع التليفزيون الأسبق، تفاصيل الحالة الصحية للإذاعية نبيلة سنبل، والتي استغاثت وطلبت علاجها.

وقال أبو عميرة في تصريحات لمصراوي، اليوم السبت، إن "الإذاعية نبيلة سنبل طلبت إخراجها من المستشفى عندما أرسلها الدكتور عصام عزوز رئيس الرعاية الطبية بماسبيرو بخطاب إلى مستشفى قصر العيني الفرنساوي بتحمل تكاليف علاجها".

وأضاف، أنه تم صرف العلاج لمدة شهرين من مستشفى قصر العيني الفرنساوي منذ يوم 5 يوليو الجاري بتكلفة 1400 جنيه، ثم تعرضت لسقوط وتم نقلها مجددا إلى قصر العيني يوم 20 يوليو وطالبت بخروجها مرة أخرى.

وأشار "أبو عميرة" إلى أنه تم نقلها إلى مستشفى حلمية الزيتون العسكري، بعد التواصل مع إدارة المستشفى وإدارة الشؤون المعنوية، مضيفًا: "ماسبيرو متعاقدة مع مستشفى القوات المسلحة في الأساس".

وتابع أن "سنبل طلبت ممرضة دائمة معها في المنزل، وهوّ أمر غير قانوني بالنسبة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون ويصعب تحقيقه لرئيس الاتحاد نفسه"، موضحًا أنها بحاجة إلى "شخص يتحدث معها دائمًا نظرًا لكبر سنها، لتحسين حالتها النفسية، فهيّ لا تعاني من مرض خطير، بل من أعراض تقدم السن ولا تعاني سوى من ربو شعبي فقط".