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الأوقاف: فتح باب التعيين لخريجي الأزهر من بعض التخصصات

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الأوقاف: فتح باب التعيين لخريجي الأزهر من بعض التخصصات

07:50 م السبت 29 يوليو 2017

الأوقاف: فتح باب التعيين لخريجي الأزهر من بعض التخصصات

وزارة الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، عن فتح باب التقدم للتعيين لخريجي جامعة الأزهر دور مايو 2017 بمتوسط تقدير تراكمي 70% على الأقل فصاعدًا من خريجي كليات (أصول الدين والدعوة الإسلامية والدراسات الإسلامية والعربية بنين والشريعة والقانون "بشعبتيها"، والقرآن الكريم و اللغة العربية واللغات والترجمة قسم الدراسات الإسلامية "جميع اللغات"، والتربية جامعة الأزهر شعب: الدراسات الإسلامية واللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية).

أوضحت الوزارة - في بيان اليوم السبت - أن الأولوية في التعيين ستكون للأعلى تقديرا بشرط اجتياز الاختبارات التي تجريها الوزارة.

وطالبت الوزارة الراغبين في العمل التقدم في موعد أقصاه نهاية شهر أغسطس المقبل بملء النموذج المعد لذلك على موقع الوزارة علما بأن من يتم قبوله بالمسابقة سيتم تعيينه وفقا للمناطق الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية دون ارتباط بالتوزيع الجغرافي، ولا ينتظر في نقله قبل مرور 3 سنوات على الأقل، كما أن الوزارة لن تقبل استقالة من يتم تعيينه قبل مضي 5 سنوات على الأقل من تاريخ تسلم العمل.

جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف تنشر هذا الأمر قبيل إعلان نتائج الكليات تشجيعا للكفاءات المتميزة وأوائل الكليات ، وتأكيدا على أن الفرص مازالت وستظل متاحة وواسعة أمام المجتهدين والمتميزين المتفوقين ، حيث تحرص الوزارة على تعزيز صفوف الأئمة بدفعات جديدة شديدة التميز والوعي والفهم تسهم في تنفيذ استراتيجية الوزارة نحو تجديد وتطوير وتصويب الخطاب الديني.

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