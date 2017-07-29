رئيس مدينة أسوان: مشروع لتطوير المدينة بـ 9 ملايين جنيه

أسوان - أ ش أ:

قال رئيس مدينة ومركز أسوان محمود عليان إن المدينة ستشهد خلال الفترة المقبلة تطويرًا كبيرًا، بداية من منطقة النفق جنوبًا وحتى المحمودية شمالاً بتكلفة تصل إلى 9 ملايين جنيه ممولة من صندوق (تحيا مصر) ، وذلك تماشيًا مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل أسوان إلى عاصمة للاقتصاد والثقافة الإفريقية، فضلاً عن الاستعداد للموسم السياحي القادم.

وأضاف عليان ـ في تصريح اليوم السبت ـ إنه سيتم تطبيق فكر اللامركزية على مستوى أحياء المدينة الأربعة (شمال وجنوب وشرق وغرب) ، من خلال استحداث تجربة إنشاء مجالس تنفيذية مصغرة على مستوى كل حي كصورة مصغرة للمجلس التنفيذي لمحافظة أسوان ، بهدف السيطرة على المشكلات في مهدها ، حيث سيتم توجيه الدعوة الى مسئولي الأجهزة والإدارات التنفيذية بما يحقق إطلاق الصلاحيات ويد مسئولي الأحياء في تنفيذ الأعمال.

وتابع أنه سيتم التنسيق مع الأجهزة المعنية لمراجعة إجراءات السلامة المهنية المطلوبة والأمن الصناعي بالأسواق السياحية والتجارية ، بما يقلل من وقوع الحوادث والحرائق.

وأشار إلى أن أهم المجالات والملفات التي يوليها اهتماما مشكلة النظافة والتجميل وأعمال الرصف والتطوير للشوارع وإعادة فتح محاور مرورية جديدة ، وإعادة تخطيط بعض الشوارع الداخلية ، بما يحقق السيولة المرورية المطلوبة ، لافتا إلى استكمال حملات إزالة التعديات والإشغالات في الشوارع ، وتنفيذ القرارات المتوقفة في هذا الشأن بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ، إلى جانب تشكيل لجنة لحصر المنازل والمنشآت الآيلة للسقوط لاتخاذ القرارات الفورية بشأنها.

وأكد على توجيه الدعوة للبنوك ومؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال للمساهمة في دعم أعمال التطوير التي ستنفذ ، إلى جانب التواصل مع جامعة أسوان باعتبارها بيت خبرة لدعم أعمال التطوير والتجميل التي تم الإعلان عنها.​