"إندبندنت": تركيا تعتقل جنديا بريطانيا سابقا قاتل ضد داعش في سوريا

لندن - (أ ش أ)

قالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية إن جنديا بريطانيا سابقا قاتل في صفوف الأكراد ضد تنظيم "داعش" في سوريا يواجه تهما بالإرهاب بعد اعتقاله في تركيا أثناء قضائه عطلة هناك.

وذكرت الصحيفة، اليوم السبت، أن السلطات التركية اعتقلت جو روبنسون في منتجع "ديدم" على ساحل بحر إيجه،وصديقته ميرا روجكان، فتاة بلغارية تعيش في مدينة ليدز البريطانية، وكذلك والدتها التي كانت ترافقهما في الرحلة.

وأضافت الصحيفة أن السيدتين تم إطلاق سراحهما بعد ذلك، لكن السلطات التركية صرحت بأن روبنسون (23 عاما) الذي يقيم في منطقة أكرينجتون بمدينة لانكشاير البريطانية، يتم التحقيق في صلته بجرائم إرهابية ومن المرجح أن يواجه تهما.

وأوضحت الصحيفة أن حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مشتبكة في نزاع متصاعد العنف مع الانفصاليين الأكراد في تركيا وسوريا، حيث يقبع آلاف الأكراد في السجن تحت حالة الطوارئ.

وأشارت الصحيفة إلى أن روبنسون عمل مع قوات حماية الشعب الكردية، الذراع المسلح لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري الذي اشتبك مرارا مع الجنود الأتراك في تركيا، فضلا عن حلفائها في حزب العمال الكردستاني بتركيا.

وقالت الصحيفة إن السيدة روجكان، التي درست القانون في جامعة ليدز البريطانية وأنجزت عملا تطوعيا لصالح منظمة العفو الدولية، تم استجوابها من قبل مسؤولين أتراك حول إذا كان لديها أي صلات بجماعات تخريبية.

وقرر روبنسون، الذي خدم في فوج دوق لانكاستر العسكري في أفغانستان عام 2012، الانضمام إلى الحرب ضد "داعش" في صيف 2015، وتم اعتقاله في مطار مانشستر بتهم ارتكاب جرائم إرهابية عند عودته من سوريا بعد 5 شهور، لكن أطلق سراحه بكفالة لمدة 10 شهور بدون توجيه تهم ضده.

ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية البريطانية، إنها على علم باعتقال مواطن بريطاني في تركيا، مشيرة إلى أنها طلبت الاتصال القنصل.