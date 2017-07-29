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"فاتورة الهدم".. أزمة جديدة على أرض عقار الأزاريطة المائل

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مصراوي Masrawy

"فاتورة الهدم".. أزمة جديدة على أرض عقار الأزاريطة المائل

07:42 م السبت 29 يوليو 2017

عقار الأزاريطة المائل

الإسكندرية - محمد عامر:

قرر حي وسط الإسكندرية، اليوم السبت، التحفظ على أرض "عقار الأزاريطة المائل" لحين تسديد المالك مبلغ 650 ألف جنيه؛ قيمة تكاليف أعمال الهدم والإزالة.

وكانت الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، بالتعاون مع حي وسط، نجحت في إزالة عقار بشارع علي الخشخاني في منطقة الأزاريطة بعد حدوث ميل له في مدة استغرقت 17 يومًا.

ووفقًا لقرار اللجنة الهندسية المشكلة من أساتذة جامعة الإسكندرية، تم هدم العقار يدويًا كإجراء احترازي خوفًا من انهياره على المباني المجاورة له، فضلاً عن إنزال متعلقات السكان باستخدام الأوناش.

وقال علي مرسي رئيس الحي، فى تصريح لـ"مصراوي"، إن الحي وضع حواجز حديدية حول الأرض التي جرى التحفظ عليها لحين سداد المبلغ المطلوب، قائلاً: "ده إجراء قانوني ومتبع في مثل هذه الحالات وتم إخطار المالك بذلك".

كما نفى رئيس الحي مطالبة السكان بدفع المبلغ المطلوب، مشيرًا إلى أن مسؤولية السداد تقع على مالك العقار لكونه المسؤول عن تعلية العقار دون ترخيص، ما تسبب فى حدوث الميل.

ووفقًا للإجراءات القانونية، في حالة عدم السداد سيتم إخطار ملاك الوحدات السكنية بالعقار ببيع الأرض في مزايدة علنية لسداد قيمة الهدم، بحسب السكان.

وتسبب القرار في غضب سكان العقار، حيث قالت مديحة عبد العليم، إحدى السكان: "إحنا فلوسنا راحت بعد هدم العقار .. كمان ندفع ثمن الهدم.. الأرض دى من حقنا مش من حق المالك".​

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