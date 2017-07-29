نائب رئيس بلدية عرسال: أكثرمن 6000 نازح سوري سيتوجهون الى بلادهم

بيروت - (أ ش أ)

أعلنت ريما كرنبي نائب رئيس بلدية عرسال اللبنانية ، أن هناك أكثر من 6000 نازح سوري سيغادرون مخيماتهم في عرسال ويتوجهون الى قراهم في إدلب والقلمون بسوريا، وذلك من إجمالي 90 ألف موجودين بعرسال وحدها .

وأوضحت كرنبي في تصريحات خاصة لمديرة مكتب وكالة انباء الشرق الاوسط ببيروت اليوم السبت، أن الراغبين السوريين في العودة الى سوريا يتم تسجيل اسماءهم في لجان سورية مخصصة لهذا الغرض بعرسال ، منوهة الى أن الراغبين في العودة يرون أن قراهم أصبحت آمنة ويجب العودة اليها .

واشارت الى أن الصليب الأحمر اللبناني سيتولى إدارة الأمور اللوجيستية الخاصة بنقل النازحين السوريين ومواكبة القوافل المغادرة من بلدة عرسال اللبنانية إلى الحدود السورية بالتنسيق مع الأمن العام اللبناني .

وعن مسلحي تنظيم جبهة النصرة أشارت إلى أن هناك أكثر من 200 مسلح بالإضافة إلى عائلاتهم بانتظار ساعة الصفر لانطلاقهم من عرسال وجرود عرسال الى ادلب و القلمون بسوريا ، كما أننا بانتظار تحرك الجيش اللبناني لتخليص جرود رأس بعلبك والقاعدة والفاكهة من إرهاب تنظيم داعش ، لافته إلى أنه بتطهير الجيش لتلك المنطقة يكون لبنان قد تخلص من الارهاب.

وأضافت أنه يتم حاليا إخلاء منطقة وادي حميد لتعود كما كانت منطقة صناعية لأهل عرسال لافتة إلى أن هذه المنطقة قريبة منهم ويسهل التحرك فيها .

تجدر الإشارة إلى أن خروج مسلحي جبهة النصرة الإرهابية من جرود عرسال بدون قتال يأتي في إطار اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله والتنظيم الارهابي