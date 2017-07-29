للرجل.. لهذا السبب تعاني من تساقط الشعر

كتبت- هاجر حاتم:

مشكلة تساقط الشعر تؤرق الكثيرون ليس النساء وحدهن، بل الرجال أيضًا وهذا قد يرجع إلى بعض العادات الخاطئة التي يفعلوها مما تؤدي لسقوط الشعر.

أوضح حسن الفكهاني أخصائي الجلدية لـ "مصراوي" أن هذه المشكلة تأتي نتيجة ربط الشعر، بسبب الموضة الحالية التي جعلت بعض الرجال لايقصون شعرهم ليبقى طويلًا ومن ثم يقومون بربطه بقوة مما يؤدي إلى سقوطه خاصًة من المنطقة الامامية.

كما أكد الفكهاني أن استخدام بعض مستحضرات التجميل الخاصة بالشعر مثل "الجيل" قد تؤدي إلى التهاب فروة الرأس مما تسبب سقوط الشعر، خاصًة إذا كانت تلك المنتجات رديئة وغير مضمونة.

وأشار الفكهاني إلى أن مشكلة الصلع أسبابها تختلف عن مشكلة تساقط الشعر، حيث تبقى أسباب الأولى وراثية بشكل أكبر.