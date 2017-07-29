أخبار عاجلة

بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

"المجلس الخاص" يجدد الثقة في المستشار فؤاد عبد الفتاح أمينًا عامًا لمجلس الدولة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"المجلس الخاص" يجدد الثقة في المستشار فؤاد عبد الفتاح أمينًا عامًا لمجلس الدولة

07:15 م السبت 29 يوليو 2017

مجلس الدولة

كتب – محمود الشوربجي:

قرر المجلس الخاص برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، تجديد الثقة في المستشار فؤاد عبد الفتاح، نائب رئيس مجلس الدولة، والاستمرار في منصبه أمينًا عامًا لمجلس الدولة.

وكان المجلس الخاص اختار في 1 يناير 2017 المستشار فؤاد عبد الفتاح، نائب رئيس مجلس الدولة ليتولى رئاسة الأمانة العامة.

وعقد اليوم المجلس الخاص، أولى جلساته برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة.

وقرر المجلس الخاص بمجلس الدولة، خلال اجتماعه تشكيل لجنة لوضع التشكيل المبدئي للحركة القضائية لقضاة المجلس للعام القضائي الجديد.

ويضم المجلس الخاص بمجلس الدولة بجانب أبو العزم، أقدم 6 نواب بالمجلس وهم "المستشار يحيى أحمد راغب دكروري، والمستشار محمد محمد زكى موسى، والمستشار فايز شكري حنين نوار، والمستشار بخيت محمد محمد إسماعيل، والمستشار ربيع عبد المعطى أحمد الشبراوي، والمستشار أحمد على أبو النجا على".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • المستشار "دكروري" يتغيب عن أولى اجتماعات المجلس الخاص بعد رئاسة "أبو

    أخبار

  • المجلس الخاص بمجلس الدولة يشكل لجنة لوضع الحركة القضائية الجديدة

    أخبار

  • مجلس الدولة يخصص مكتب لخدمة قضاة المجلس السابقين

    أخبار

  • اليوم.. الإدارية العليا تنظر طعن "أبو ريدة" لإلغاء حكم حل اتحاد الكرة

    أخبار

إعلان

13afe74fec.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد

بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد

رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة

رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة

الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس

الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس

الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة

الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة