"المجلس الخاص" يجدد الثقة في المستشار فؤاد عبد الفتاح أمينًا عامًا لمجلس الدولة
"المجلس الخاص" يجدد الثقة في المستشار فؤاد عبد الفتاح أمينًا عامًا لمجلس الدولة
07:15 م السبت 29 يوليو 2017
مجلس الدولة
كتب – محمود الشوربجي:
قرر المجلس الخاص برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، تجديد الثقة في المستشار فؤاد عبد الفتاح، نائب رئيس مجلس الدولة، والاستمرار في منصبه أمينًا عامًا لمجلس الدولة.
وكان المجلس الخاص اختار في 1 يناير 2017 المستشار فؤاد عبد الفتاح، نائب رئيس مجلس الدولة ليتولى رئاسة الأمانة العامة.
وعقد اليوم المجلس الخاص، أولى جلساته برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة.
وقرر المجلس الخاص بمجلس الدولة، خلال اجتماعه تشكيل لجنة لوضع التشكيل المبدئي للحركة القضائية لقضاة المجلس للعام القضائي الجديد.
ويضم المجلس الخاص بمجلس الدولة بجانب أبو العزم، أقدم 6 نواب بالمجلس وهم "المستشار يحيى أحمد راغب دكروري، والمستشار محمد محمد زكى موسى، والمستشار فايز شكري حنين نوار، والمستشار بخيت محمد محمد إسماعيل، والمستشار ربيع عبد المعطى أحمد الشبراوي، والمستشار أحمد على أبو النجا على".
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