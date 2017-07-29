أخبار عاجلة

بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

باسم مرسي يقود هجوم الزمالك أمام النصر السعودي

Google+ Print
باسم مرسي يقود هجوم الزمالك أمام النصر السعودي باسم مرسي يقود هجوم الزمالك أمام النصر السعودي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلن طارق يحيى المدير الفني ، عن التشكيل الأساسي للفريق الذي يخوض مباراة النصر السعودي، المقرر إقامته مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية، من البطولة العربية للأندية. 

حيث جاء التشكيل كالتالي: 

حراسة المرمى: أحمد الشناوي. 

خط الدفاع: شوقي السعيد - محمود الونش - محمد مجدي - أسامة إبراهيم. 

شاهد أيضا

خط الوسط: إبراهيم صلاح - إبراهيم عبد الخالق - أحمد توفيق. 

خط الهجوم: أحمد رفعت - باسم مرسي - حازم إمام. 


بينما قرر الجهاز الفني خروج الثنائي محمود عبدالرازق "شيكابالا" وحسني فاتحة من قائمة الفريق بسبب الإصابة. 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
تعرف على شروط مدرب الزمالك المُحتمل

تعرف على شروط مدرب الزمالك المُحتمل

لاعب الزمالك الجديد يصل للقاهرة السبت المقبل

لاعب الزمالك الجديد يصل للقاهرة السبت المقبل

الزمالك يقدم صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي

الزمالك يقدم صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي

الزمالك يكتسح كهرباء القاهرة وديًا بثمانية نظيفة

الزمالك يكتسح كهرباء القاهرة وديًا بثمانية نظيفة