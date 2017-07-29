باسم مرسي يقود هجوم الزمالك أمام النصر السعودي

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أعلن طارق يحيى المدير الفني الزمالك، عن التشكيل الأساسي للفريق الذي يخوض مباراة النصر السعودي، المقرر إقامته مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية، من البطولة العربية للأندية.

حيث جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: شوقي السعيد - محمود الونش - محمد مجدي - أسامة إبراهيم.

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خط الوسط: إبراهيم صلاح - إبراهيم عبد الخالق - أحمد توفيق.

خط الهجوم: أحمد رفعت - باسم مرسي - حازم إمام.



بينما قرر الجهاز الفني خروج الثنائي محمود عبدالرازق "شيكابالا" وحسني فاتحة من قائمة الفريق بسبب الإصابة.