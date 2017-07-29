علي جمعة: مناهج التعليم الغربي أخطر من داعش

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قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن المسيحيين والكنيسة والباباوات ورجال الدين المسيحي لا يرضون عن "مسخرة الغرب"، وهم ضد الشراسة الغربية في قطع العلاقة ببين الإنسان وربه.

وأضاف جمعة، خلال حلقة اليوم السبت من برنامج "والله أعلم"، المذاع على قناة "سي بي سي ": "مناهج التعليم في الغرب تشوِّه صورة الإسلام والمسلمين، ولها خطورة أكثر من تنظيم داعش الإرهابي، سواء في التاريخ الإسلامي أو التشريع أو العقيدة أو الواقع أو في مصادر الإسلام.

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وتابع: الغرب له نظرة عن الكون والإنسان والحياة أساسها النسبية المطلقة التي أخذها عن "نتشيه"، ويميل إلى ما يؤكد تلك النسبية.