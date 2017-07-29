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مارجريت عازر: اللجان النوعية تُعد مطبخ البرلمان.. و«دعم مصر» يسعي للتوسع في رئاستها

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مارجريت عازر: اللجان النوعية تُعد مطبخ البرلمان.. و«دعم مصر» يسعي للتوسع في رئاستها مارجريت عازر: اللجان النوعية تُعد مطبخ البرلمان.. و«دعم مصر» يسعي للتوسع في رئاستها

التحرير

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قالت النائبة مارجريت عازر، عضو مجلس النواب والمكتب السياسي لائتلاف دعم ، إن الائتلاف سيعقد اجتماعا للمكتب السياسي في بداية الاسبوع المقبل، للمناقشة حول اللجان النوعية داخل البرلمان، وأيضا الموضوعات والقضايا علي الساحة السياسية والاجتماعية.

وأضافت عازر، فى تصريحات لـ"التحرير"، أن الائتلاف سيسعي لتمكين الأكفاء خلال دور الانعقاد الثالث في اختيار رؤساء اللجان سواء من الإبقاء علي الحالين أو سيدفع بوجوه جديدة، لافتةً إلى أنها ستتقدم لوكالة لجنة حقوق الانسان في دور الانعقاد الثالث.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الائتلاف يسعي للتوسع في رئاسة لجان أخري، وأيضا يسعي لتمكين بعض الأحزاب الأخري لرئاسة أحد اللجان نظرًا لأنهم ذو كفاءة عالية.

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وتابعت:"عدد من رؤساء اللجاناثبتوا كفائتهم لرئاسة اللجنة خلال دور الانعقاد المنتهي، مثل علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان،  وبهاء أبوشقة رئيس اللجنة التشريعية، وأحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية،  ويستحقوا أن يكملوا في دور الانعقاد الثالث، بجانب أن هناك اجماع وتوافق عليهم من قبل أعضاء اللجنة".

وأشارت إلي أن الائتلاف دائما يسعي للأفضل، واللجان تعد مطبخ البرلمان، لذلك يعمل الائتلاف لصالح مصر وليس لصالح اشخاص، مشيرة إلي أن هناك لجان نوعية بالمجلس لم يخرج منها تقرير واحد وأخفقت في أداء دورها خلال دور الانعقاد المنتهي فبتأكيد سيتم تغير هيئة المكتب للجنة.

وكان الائتلاف حصد رئاسة 16 لجنة نوعية، من أصل 25 لجنة خلال دور الانعقاد المنتهي.

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التحرير

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