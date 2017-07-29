السيسي يجتمع بوزير الداخلية: حاربوا الغلاء بـ«تكثيف الرقابة»

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، باللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية؛ لعرض تقريرًا حول آخر المستجدات على صعيد الأوضاع الأمنية الداخلية في البلاد، والإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية بقطاعاتها المختلفة لضبط الحالة الأمنية.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس أشاد بما حققته الأجهزة الأمنية من نجاحات في مواجهة العناصر المتطرفة من خلال توجيه الضربات الأمنية وملاحقة العناصر الإجرامية.

وأكد «يوسف» أن الرئيس شدد على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق مزيد من الأمن والأمان للمواطنين، فضلًا عن تعزيز الدور الخدمي لجهاز الشرطة، بما يصب في صالح تيسير حياة المواطنين.

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كما وجَّه الرئيس بتكثيف الرقابة على الأسواق لمحاربة الغلاء والاحتكار، والحفاظ على استقرار الأسواق، بما يخفف من العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

من جانبه أكد اللواء مجدي عبد الغفار، أن وزارة الداخلية تعمل بيقظة وانتباه لتنفيذ جميع المهام الأمنية المنوطة بها، كما أن استهداف البؤر المتطرفة والإجرامية مستمر ولن يتوقف، مشيرًا إلى إصرار رجال الشرطة على مواصلة دورهم الوطني في الدفاع عن أمن الوطن والمواطنين.