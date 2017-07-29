بمناسبة 200 عام على اكتشافه.. الأسرار الخفية لمعبد أبو سمبل

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على بعد 230 كم جنوب أسوان يوجد أحد أروع المعابد المصرية من حيث التصميم المعماري ونقوشه وزخارفه، وهو معبد أبو سمبل الكبير أحد المعابد التي قام بإنشائها الملك رمسيس الثاني في منطقة بلاد النوبة، ويجاوره معبد أبو سمبل الصغير الذي خصصه الملك لزوجته الملكة نفرتاري والمعبودة حتحور.

واستطاع الرحالة السويسري بوركهارت الوصول إلى موقع المعبد ودخول المعبد الصغير، لكنه لم يستطع دخول الآخر بسبب الرمال، ولكنه دلّ الإيطالي بيلزوني على المعبد الذي بدوره أزاح الرمال ودخل إلى بهوه في 1817.

الرحالة السويسري بوركهارت

وصف الرحالة السويسري جون لويس بوركهارت معبدي أبو سمبل في كتابه "رحلات بوركهارت للنوبة والسودان" وذلك في الـ22 من مارس عام 1813، وبدأ في وصف المعبد الصغير "المعبد يرتفع نحو 20 قدما من سطح الماء، وأنه منحوت بالكامل في حائط الجبل، وأمام المدخل 6 تماثيل ضخمة على كل جانب ثلاثة" واستطرد بوركهارت في وصفه للمعبد من الداخل.

أما عن المعبد الكبير فذكر بوركهارت "أوغلت جنوبًا لحسن الحظ، وعثرت على 4 تماثيل ضخمة أو على الأقل مابقى ظاهرًا منها غير مطمور من هذه التماثيل الهائلة المنحوتة في الصخر، وإنها في فجوة عميقة منقورة في الجبل، ولكن ما يؤسف أن الرمال كانت كالسيول الدافقة فقد طمرتها، ولا يظهر إلا رأس تمثال منها وجزء من صدره وذراعيه.

جيوفاني بيلزوني

بعد أن فشل "بوركهارت" في دخول المعبد بسبب الرمال، عاد إلى القاهرة والتقى وقتها الإيطالي جيوفاني بلزوني، واقنعه بوركهارت بأن يقوم برحلة إلى الجنوب، وبالفعل قام "بلزوني" بتلك الرحلة، وخلالها قدم عددا من الاكتشافات مثل مقبرة سيتي الأول ونقل تمثال نصفي ضخم لرمسيس الثاني و يعرض الآن بالمتحف البريطاني وزار فيلة وإلفنتين، وفي أغسطس 1817 وصل إلى المعبد واستطاع إزاحة الرمال عنه ودخول واكتشاف المعبد.

إميليا إدواردز

استطاعت الإنجليزية إميليا إدواردز الوصول إلى معبد أبو سمبل في يناير 1873 م، وذلك أثناء رحلتها التي قامت بها في أنحاء مصر وقامت بتوثيق هذه الرحلة في كتابها "ألف ميل على أعالي النيل"، ووصفت "إدواردز" المعبد والبيئة والطبيعة المحيطة به.

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ولكن كان من أهم ما وصفته كان ذكرها فيما يعرف بتعامد الشمس فتقول "لا بأس أن نرى شروق الشمس على الجزء الأمامي من المعبد الكبير، ولكن هناك شيئًا يحدث في صباح معين من السنة، في قلب الجبل، تشرق الشمس من فوق التلال الشرقية كشعاع يمر من المدخل، مخترقًا الظلام الداخلي مثل السهم وصولًا إلى قدس الأقداس، ويسقط مثل النار من السماء على المذبح عند أقدام المعبودات".

ظاهرة تعامد الشمس

ظاهرة تعامد الشمس هي اختراق أشعة الشمس المعبد وصولًا إلى منطقة قدس الأقداس، مضيئة وجوه المعبودات آمون رع ورع حور آختي والملك نفسه، ولكنها تترك المعبود بتاح في الظلام باعتباره معبود العالم السفلي، وكانت تحدث قبل عملية نقل المعبد يومي 21 فبراير و21 أكتوبر من كل عام، أما الآن فتأخرت الظاهرة يومًا فأصبحت تحدث يومي 22 فبراير و22 أكتوبر.

ويذهب البعض إلى أن التاريخين عبارة عن ميلاد الملك ويوم تتويجه، بالرغم أن نصوص المعبد لم تذكر ذلك تمامًا، وأن المصريين لم يكن لديهم سجل مواليد، بجانب دراسة العلم "كيتشن" المتخصص بدراسة عصر الرعامسة بأن تتويج الملك كان في يونيو، أو أن اليومين يتوافقان مع بداية فصلي الزرع والحصاد في مصر القديمة، وهناك أسطورة قديمة بالمنطقة التي يقع بها المعبد أن الشمس تخرج بين التلين وتدخل المعبد احتفالًا بزواج الملك من الملكة نفرتاري.

ولكن تظل هذه الظاهرة شاهدة على عبقرية المصري القديم الذي استطاع دراسة علوم الفلك ومعرفة مسار الشمس وتحديد أنها في مسارها تقع في نقطتين محددتين بالسنة، وأنه يجعل الشمس تشرق على وجوه 3 تماثيل دون الـ 4، في ذاتها معجزة فلكية بعيدًا عن أسباب تلك الظاهرة.

حملة اليونسكو

في عام 1959 م أطلقت اليونسكو حملة لإنقاذ آثار النوبة وكان منها معبدا أبو سمبل، وجاء اختيار نقل المعبدين في يونيو 1963، وعقدت الاجتماعات وتوقيع اتفاقية نقل المعبدين في نوفمبر من نفس العام.

وبدأ العمل في المعبد في أبريل 1964، وكان نقل المعبدين أحد التحديات التي واجهت حملة الإنقاذ، وتم الوصول إلى فكرة تقطيع المعبد، ونقل القطع إلى مكان مجاور حتى يتم تركيبها مرة أخرى، وتم بناء قبة صناعية خرسانية ليكون بداخلها المعبد حتى يأخذ شكله الأصلي، ويقف المعبد الآن على ارتفاع نحو 200 متر، ونقله للداخل لمسافة 60 مترًا.

احتفالية اكتشاف المعبد

تعمل محافظة أسوان على التجهيز لاحتفالية عالمية بمناسبة مرور 200 عام على اكتشاف معبد أبو سمبل، وذلك في شهر أكتوبر المقبل، تزامنا مع الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس، وستشارك في الاحتفالية كافة الوزارات المعنية سواء الآثار والسياحة والثقافة والمحافظة، وذلك بهدف خروج هذا الحدث بالشكل المطلوب، وتأتي الاحتفالية في إطار الجهود لجعل أسوان عاصمة للاقتصاد والثقافة الإفريقية.