الجامعة الأمريكية تشترط على عمالها عدم التحدث في «فيسبوك» لإنهاء الأزمة

التحرير

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تجددت أزمة عمال الجامعة الأمريكية بعد انتهاء جلسة التفاوض التي نظمتها الإدارة الخميس الماضي بينها وبين العمال، بسبب الإقرارات التي وقع عليها العمال دون النص على قيمة مستحقاتهم المالية، بالإضافة إلى تهديدهم بالحرمان من المستحقات إن تم رصد أية أحاديث عن الجامعة بحسابات العمال الخاصة على موقع فيسبوك، واشتراط عدم لجوئهم للقضاء.

وتقول رحاب الدمياطي المتحدث الإعلامي للجامعة الأمريكية إنه تم الاتفاق مع العمال على إنهاء الاعتصام ومغادرة مقر الجامعة، على أن يستمر صرف رواتبهم حتى انتهاء مدة عقود العمل الخاصة بهم من نهاية أغسطس، وحتى أبريل من العام المقبل.

وتابعت الدمياطي في تصريحات لـ«التحرير» أنهم تم الاتفاق على صرف مستحقات بقيمة 6 أشهر كمكافأة استثنائية لكافة العاملين بالجامعة، بعد أن وقع العاملون إخلاء طرفهم من العمل بالجامعة، على أن يتم صرف المستحقات بعد أن تنتهي إدارة الشئون القانونية من إجراءات الصرف مع الشئون المالية.

فيما أكد أحد العاملين "طلب عدم ذكر اسمه" أن الجامعة اشترطت أن تعطي مكافأة للعاملين مقابل أن يوقعوا على إقرار يهددهم بحرمانهم منها إن تحدثوا عن أزمتهم على موقع "فيسبوك" أو تداولوا أخبارًا تتحدث عن أزمتهم مع الجامعة.

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وقال عامل آخر إن الإقرار الذي وقعوا عليه لم يتضمن قيمة المكافأة التي ستصرفها الجامعة لهم مقابل تركهم العمل، رغم طلبهم من الإدارة كتابتها بإخلاء الطرف، كما أنها اشترطت عليهم عدم اللجوء للقضاء للمطالبة بصرف المستحقات والحقوق القانونية لهم المقررة بقانون العمل.

وأكد العامل أن الإقرار لم يتضمن أيضًا ما ستسترده الجامعة منهم من مهمات عملهم، منوهًا بأن الجامعة ليس لها أية متعلقات سوى الزي الخاص بالعمل فقط، مشيرًا إلى أن الجامعة تود التضييق على عدد منهم بسبب تداولهم أخبارًا عن أزمتهم فى المواقع الإخبارية.

كان العمال ذكروا لـ"التحرير" أن فترات عملهم تتراوح بين 9 و15 عاما ولم تتحرك أجورهم زيادة على 1500 جنيه بعد الاستقطاعات التأمينية والضريبية، مشيرين إلى أن نظام عملهم مع الجامعة بالعقود التي يتم تجديدها سنويا، كما أن الجامعة لم تصرف لهم أيا من الامتيازات التي أقرتها الحكومة للعاملين بالدولة من علاوات أو امتيازات.

يُذكر أن النقابة المستقلة للعاملين بالجامعة أعلنت قرار الاعتصام والإضراب عن العمل، احتجاجًا على قرار الإدارة المفاجئ والتعسفي بإلغاء قسم النظافة بأكمله، وعدم تجديد عقود ١٧٠ عامل نظافة، والاستعانة بمقاول خدمات خارجية للقيام بأعمال النظافة بدلًا منهم.