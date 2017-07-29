مصراوي Masrawy

بالشروط.. تفاصيل حجز أراضي الإسكان الاجتماعي المتميز والأكثر تميزًا 06:06 م السبت 29 يوليه 2017

كتبت- ندى الخولي:تطرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، غدًا الأحد، كراسات الشروط والمواصفات بجميع فروع بنك التعميروالإسكان لـ24024 قطعة أرض سكنية، بـ19 مدينة جديدة، بمساحات مختلفة تتراوح بين 209م2 و1500م2، لمختلف شرائح الدخل بنظام القرعة العلنية.ويستعرض مصراوي تفاصيل مواقع قطع الأراضي وطرق التقدم لقطع أراضي الإسكان المتميز والأكثر تميزًا:أولًا: أراضي الإسكان المتميزة:يتم طرح 7373 قطعة أرض بنظام القرعة العلنية، موزعة على المدن التالية:- 706 قطع أراض بمدينة 6 أكتوبر.- 83 قطعةأرض بمدينة بدر.- 732 قطعة أرض بمدينة العاشر من رمضان.- 981 قطعة أرض بمدينة السادات.- 912 قطعة أرض بمدينة برج العرب الجديدة.- 177 قطعة أرض بمدينة بني سويف الجديدة.- 698 قطعة أرض بمدينة سوهاج الجديدة.- 497 قطعة أرض بمدينة أخميم الجديدة.- 647 قطعة أرض بمدينة المنيا الجديدة.- 625 قطعة أرض بمدينة قنا الجديدة.- 521 قطعة أرض بمدينة أسيوط الجديدة.- 520 قطعة أرض بمدينة طيبة الجديدة.- 274 قطعة أرض بمدينة الفيوم الجديدة.شروط الحجز:- أن يكون المتقدم لحجز قطعة الأرض شخصاً طبيعياً مواطناً مصرى الجنسية، وليس شخصاً معنوياً (شركة أو مؤسسة).- ألا تقل سنه عن 21 سنة وقت الإعلان.- لا يحق للأسرة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر منقطعة أرض واحدة فى المدن المعلن عنها.- ألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، بأي من المدن الجديدة، سواء كانت في حيازته أو تنازل عنها للغير بالقرعات السابقة.- ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، سواء كانت فى حيازته أو تنازل عنها للغير.نظم السداد:- سداد مقدم الحجز وقدره 50 ألف جنيه لقطعة الأرض بمدينتي أخميم وأسيوط الجديدتين.- 100 ألف جنيه لباقي المدن طبقاً لكراسة شروط الطرح.- يتم السداد بشيك معتمد (مقبول الدفع أو مصرفي) أو نقداً.- في حالة الحصول على قطعة أرض بالقرعة يتم استكمال سداد نسبة 25% من إجمالى قيمة الأرض خلال فترة لا تزيد على شهرين من تاريخ إجراء القرعة العلنية، بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5% مجلس أمناء).- يتم سداد باقي ثمن الأرض وقدره 75% من إجمالى الثمن على 3 أقساط سنوية متساوية، بحيث يستحق القسط الأول بعد عام من تاريخ استلام الأرض، طبقاً للمواعيد المحددة بإخطار الجهاز للعميل.- يتم تحرير شيكات بنكية بقيمة الأقساط باسم جهاز المدينة.- الانتهاء من تنفيذ كامل أعمال البناء خلال 3 سنوات من تاريخ استلام الأرض.- يلتزم المخصص له الأرض بالشروط والمواصفات الواردة بكراسة الشروط.ثانيًا: الأراضي السكنية المطروحة بمناطق "أكثر تميزاً":تم طرح 3930 قطعة أرض، يتم تخصيصها لأعلى نسبة مقدم في المدن التالية:- 649 قطعة أرض بمدينة ٦ أكتوبر.- 41 قطعة أرض بمدينة الشيخ زايد.- 16 قطعة أرض بمدينة الشروق.- 5 قطع أراض بمدينة دمياط الجديدة.- 657 قطعة أرض بمدينة السادات.- 45 قطعة أرض بمدينة ١٥ مايو.- 6 قطع أراضي بمدينة بني سويف الجديدة.- 80 قطعة أرض بمدينة سوهاج الجديدة.- 380 قطعة أرض بمدينة العبور.- 2051 قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة.شروط التقدم للحجز:- أن يكون شخصاً طبيعياً مواطناً مصرى الجنسية، وليس شخصاً معنوياً (شركة أو مؤسسة).- ألا تقل سنه عن 21 سنة وقت الإعلان.- لا يحق للأسرة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة فى المدن المعلن عنها.- ألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، بأي من المدن الجديدة، سواء كانت في حيازته أو تنازل عنها للغير بالقرعات السابقة.- ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، سواء كانت في حيازته أو تنازل عنها للغير.أنظمة التخصيص:- سيتم إجراء قرعة يدوية علنية بين الحاجزين المتقدمين بعرض سداد أعلى مقدم يشترط ألا يقل عن 50% من القيمة الإجمالية فى ضوء عدد القطع المطروحة.- استبعاد الحاجزين الذين تحتوى عروضهم على نسب سداد أقل.- سيتم الإعلان عن مكان وموعد إجراء القرعة لكل مدينة لاحقاً، وبحضور مسئولي جهاز المدينة، والجهات المعنية، والرقابية، وبنك التعمير والإسكان، ومن يرغب من المواطنين المتقدمين للحجز.- سيتم رد مقدم الحجز للمتقدمين الذين لم يحالفهم التوفيق بعد إعلان نتيجة القرعة العلنية مضافاً إليه الفوائد المقررة من خلال بنك التعمير والإسكان.أنظمة السداد:- يتم سداد مقدم الحجز وقدره 350 ألف جنيه بشيك معتمد (مقبول الدفع أو مصرفى) أو نقداً، على أن يتم استكمال سداد أعلى نسبة مقدم من إجمالي ثمن الأرض، بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5% مجلس أمناء) من إجمالي ثمن الأرض وذلك خلال شهرين من تاريخ إجراء القرعة.- يتم سداد باقي القيمة بالكامل عند استلام الأرض (طبقاً للموعد المحدد بإخطار الجهاز للعميل).- يتم تحرير شيك بنكي بباقي قيمة الأرض باسم جهاز المدينة لحين الاستلام.- سيتم رد مقدم الحجز للمتقدمين الذين لم يقع عليهم الاختيار طبقاً للقرعة العلنية بالإضافة إلى الفوائد المقررة والتي يتم حسابها من تاريخ السداد وحتى تاريخ إجراء القرعة.- يتم الانتهاء من تنفيذ كامل أعمال البناء خلال 3 سنوات من تاريخ استلام الأرض، على أن يلتزم المخصص له الأرض بالشروط والمواصفات الواردة بكراسة الشروط.

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