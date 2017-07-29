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صحة القليوبية: لم نسجل أي أمراض وبائية بـ "سنهرة" في طوخ

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مصراوي Masrawy

صحة القليوبية: لم نسجل أي أمراض وبائية بـ "سنهرة" في طوخ

07:04 م السبت 29 يوليه 2017

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أكد مدير عام الطب الوقائي بمديرية الصحة في محافظة القليوبية، الدكتور ياسر عطايا، عدم رصد أي أمراض وبائية في قرية سنهرة بمركز طوخ، نافيًا ما أثير عن تلوث مياه الشرب المغذية للقرية.

وجاءت تصريحات عطايا على خلفية إصابة 13 شخصًا من القرية، أغلبهم من الأطفال بحالات مغص معوي وإسهال وقيئ، احتجزوا بمستشفى طوخ المركزي، في وقت أرجع الأهالي حالات الإصابة لتلوث في مياه الشرب بمحطتين لبيع المياه المفلترة بـ "الجراكن" في قريتي سنهرة ونامول.

وكان الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أعلن رفع حالة الطوارئ بمستشفى طوخ المركزي بعد وصول 13 حالة مصابة بأعراض تسمم. كما أرسل فريق من الطب الوقائي إلى القرية، لسحب عينات من مياه الشرب للتحليل.

وطمأن وكيل وزارة الصحة أهالي القرية على حالات المصابين، أشار إلى أنه من المقرر خروجهم صباح غدٍ بعد تماثلهم للشفاء.​

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