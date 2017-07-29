مناوشات بين سفن أمريكية وزوارق إيرانية في الخليج

المنامة/ طهران / القاهرة - (د ب أ)

وقعت مناوشات بين سفن حربية أمريكية وزوارق إيرانية في الخليج، حسبما أعلنت مصادر رسمية أمريكية وإيرانية.

وقال بيان صادر عن الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه عبر البريد الإلكتروني اليوم السبت، إن مروحية تابعة للبحرية الأمريكية رصدت عدة زوارق تابعة لقوات الحرس الثوري الإيراني تقترب من القوات البحرية الأمريكية بسرعة عالية.

وأضاف البيان أن القوات البحرية الأمريكية حاولت التواصل مع الزوارق الإيرانية لكنها لم تستجب.

وأوضح أنه وبعد فترة قصيرة وعلى مسافة آمنة استخدمت المروحية الأمريكية قنابل كاشفة وبعدها أوقفت الزوارق الإيرانية تقدمها.

واختتم البيان بالقول إن القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية تقيم تعاملها مع ذلك الوضع بأنه "آمن ومهني".

وعلى الجانب الآخر، اتهمت البحرية الإيرانية، اليوم السبت، نظيرتها الأمريكية بـ "تكرار تحركاتها غير المهنية والاستفزازية في الخليج".

ووصف الحرس الثوري الإيران تصرف البحرية الأمريكية بأنه عمل "غير مهني واستفزازي".

ويشار إلى مناوشات مماثلة وقعت في وقت سابق عندما أطلقت سفينة حربية أمريكية في شهر يناير الماضي طلقات تحذيرية باتجاه سفينة ايرانية اقتربت منها.