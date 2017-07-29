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البدوي: الصراع على رئاسة "الوفد" بدأ مبكرًا

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مصراوي Masrawy

البدوي: الصراع على رئاسة "الوفد" بدأ مبكرًا

06:21 م السبت 29 يوليه 2017

الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد

كتبت- مروة شوقي:

قال الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، إنه يجب الفصل بين مشكلة قناة الحياة، ورئاسته لحزب الوفد، وذلك خلال المؤتمر الشهري الأول مع وسائل الإعلام.

وأضاف البدوي في كلمته بالمؤتمر اليوم السبت، أنّ "الأمر مرتبط بمدينة الإنتاج الإعلامي ومجال الأعمال بعيدًا عن كوني رئيسا لحزب الوفد".

وأوضح البدوي، أنه حتى الآن لم يقرر تأييده أي مرشح لخلافته في رئاسة الوفد.

وتابع: "الاختيار ليس بالأمر اليسير، لأن الرئيس القادم لابد أن يكون مدعوما من قطاع عريض داخل الحزب حتى يستطيع قيادة الوفد، فجميع المرشحين يعنيهم استمرار الوفد وثباته على الساحة، ولذا فالرئيس القادم لابد أن يكون محل ترحيب وتوافق عام حتى نطمئن عالحزب".

وأشار البدوي، إلى أن الصراع داخل الحزب على منصب الرئيس بدأ مبكرًا.

ونفى البدوي، تشكيل قواعد الحزب في المحافظات جبهة معارضة لرفض ترشح المستشار بهاء أبو شقة لرئاسة الحزب.

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