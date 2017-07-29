رمال الشاطئ تجهز المصري لمواجهة الزمالك

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خاض فريق المصري، مرانًا بدنيًا شاقًا على شاطئ البحر في العاشرة صباح اليوم السبت، في إطار استعدادات الفريق البورسعيدي لمواجهة الزمالك في نصف نهائي كأس مصر.

وحرص الجهاز الفني للفريق على رفع معدل الحمل البدني للاعبيه، حيث أدى اللاعبون مجموعة متنوعة من التدريبات سواء المتعلقة منها بالسرعة أو القوة أو التحمل، وشهدت التدريبات متابعة دقيقة من أعضاء الجهاز الفني والطبي للحصول على أقصى استفادة بدنية من التدريبات.

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هذا وسيؤدي الفريق مرانه المسائي في الثامنة مساء اليوم وهو المران الذي يخصصه الجهاز الفني للنواحي الخططية والتكتيكية.

علي جانب أخر تعاقد النادي المصري مع إسلام أبو سليمة لاعب الشرطة والشرقية السابق لمدة 3 مواسم، والذي يجيد اللعب في اكثر من مركز منها الظهير الأيسر والمساك والوسط المدافع.