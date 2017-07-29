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الرئيس يجتمع بوزير الداخلية لعرض آخر مستجدات الأوضاع الأمنية

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الرئيس يجتمع بوزير الداخلية لعرض آخر مستجدات الأوضاع الأمنية الرئيس يجتمع بوزير الداخلية لعرض آخر مستجدات الأوضاع الأمنية

التحرير

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، باللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية لعرض تقريراً حول آخر المستجدات على صعيد الأوضاع الأمنية الداخلية في البلاد، والإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية بقطاعاتها المختلفة لضبط الحالة الأمنية، والعمل على التواجد الشُرَطي الفعال في المدن والطرق والمحاور، مع التركيز على القطاعات التي ترتبط بشكل مباشر بمتطلبات المواطنين وحياتهم اليومية.

وذكر السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أشاد بما حققته الأجهزة الأمنية من نجاحات في مواجهة العناصر المتطرفة من خلال توجيه الضربات الأمنية وملاحقة العناصر الإجرامية، مؤكداً ان  الرئيس شدد على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق مزيد من الأمن والأمان للمواطنين، فضلاً عن تعزيز الدور الخدمي لجهاز الشرطة، بما يصب في صالح تيسير حياة المواطنين.

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ووجَّه الرئيس بتكثيف الرقابة على الأسواق لمحاربة الغلاء والاحتكار والحفاظ على استقرار الأسواق، بما يخفف من العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين. ومن جانبه أكد اللواء مجدى عبد الغفار أن وزارة الداخلية تعمل بيقظة وانتباه لتنفيذ جميع المهام الأمنية المنوطة بها، كما أن استهداف البؤر المتطرفة والإجرامية مستمر ولن يتوقف، مشيراً إلى اصرار رجال الشرطة على مواصلة دورهم الوطني في الدفاع عن أمن الوطن والمواطنين.

 

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