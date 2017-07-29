ننشر خرائط وأسعار 2051 قطعة أرض بالقاهرة الجديدة تطرحها وزارة الإسكان

التحرير

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أكد المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيبدأ غداً سحب كراسات شروط 2051 قطعة أرض ضمن شريحة الأراضي الأكثر تميزاً، بمساحات تبدأ من 375 مترا حتى 1107 أمتار، موضحاً أن متوسط سعر المتر هو 5150 جنيها.

وأضاف فهمي في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن الأراضي المطروحة تقع في مواقع مختلفة، هي: "منطقة جنوب طريق السويس على شارع التسعين الجنوبي 360 قطعة أرض، ومنطقة الألف فدان جنوب مشروع بالم هيلز 791 قطعة، الحي السادس محور محمد بن زايد 425 قطعة، الحي الثامن محور محمد بن زايد 475 قطعة".

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وتابع: "النسبة البنائية للأراضي هي 50% من إجمالي مساحة الأرض، وعدد الأدوار أرضي وثلاثة أدوار متكررة".

وأشار المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، "سيتم طرح أيضاً كراسات شروط لخمسة قطع أراضي استثمارية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، و6 قطع للبيع بالمظاريف المغلقة".