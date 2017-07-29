اجتماع عاجل لـ«حكماء المسلمين» حول «الأقصى» بأبو ظبي

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يتأهب مجلس حكماء المسلمين، برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لعقد اجتماع عاجل بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، الإثنين، وذلك لمناقشة سبل وقف انتهاكات الاحتلال الصهيوني ضد المسجد الأقصى المبارك.

من جانبه، أكد الدكتور على النعيمي، أمين عام مجلس حكماء المسلمين، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار إدراك المجلس دوره المهم في الدفاع عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية

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وأدان مجلس حكماء المسلمين هذه الأعمال والتعديات الصهيونية الجائرة والظالمة ضد مسلمي القدس والمسجد الأقصى المبارك، من خلال البيان الذي أصدره بالتزامن مع اليوم الأول لتجدد الانتهاكات الإسرائيلية للحرم القدسي الشريف، واعتبر خلاله أن هذه الأعمال تسير ضمن مخطط صهيوني يسعى لتهويد القدس وطمس معالمها العربية والإسلامية.

وطالب المجلس، المنظمات والهيئات الدولية بما فيها الأمم المتحدة ومجلس الأمن واللجنة الرباعية الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه هذه الأحداث.