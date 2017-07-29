تفاصيل اجتماع الـ«6 ساعات» للمجلس الأعلى للقوات المسلحة

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بعد اجتماع استمر نحو ست ساعات بأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة منذ صباح اليوم أعلنت مؤسسة الرئاسه قبل قليل أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، عقد اجتماعا تمحور حول خطط وتدابير أمنيه لحماية الوطن من التهديدات وخاصة في شمال سيناء.

الاجتماع حضره الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وكافة أعضاء المجلس.

ووفقا لمؤسسة الرئاسه فإن المجلس أطلع الرئيس على الإجراءات التي تقوم بها القوات المسلحة من أجل تطهير سيناء من العناصر الإرهابية وترسيخ الأمن والاستقرار فيها.

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وفي هذا الصدد أشاد الرئيس بنجاح رجال القوات المسلحة في إحباط عدد من العمليات الإرهابية التي كانت تستهدف بعض المواقع العسكرية، مثمناً التضحيات والبطولات التي يقدمها أبطال القوات المسلحة في الحرب ضد الإرهاب. وأكد السيسي ضرورة مواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على أمن مصر، والاستمرار في بذل المزيد من الجهد في التدريب والحفاظ على أعلى درجات الجاهزية والاستعداد.

وبخصوص تطوير القوات المسلحة أشاد الرئيس بما تم تنفيذه في إطار استراتيجية التطوير والتحديث الشامل للقوات المسلحة، وهو ما تجسد خلال افتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية، والتي ستساهم في تعزيز قدرات الجيش المصري على تأمين المناطق الشمالية للبلاد، ووجه باستمرار عملية التطوير لمواكبة أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في المجال العسكرى وللتصدي لكافة ما تواجهه البلاد من تهديدات.

وأضاف البيان الرئاسي أنه تم خلال الاجتماع استعراض المشروعات التنموية التي تقوم القوات المسلحة بتنفيذها في إطار مساهمتها في جهود الدولة لدفع جهود التنمية الشاملة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.