الأوقاف تنشئ مساجد لذوي الاحتياجات الخاصة 

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أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته في مؤتمر الشباب بمدينة الإسماعيلية، أن 2018 هو عام ذوي الاحتياجات الخاصة.

ومن جهتها، أكدت وزارة الأوقاف، أنه في ضوء إعلان السيسي لعام 2018 م عامًا لذوي الاحتياجات الخاصة كلف مختار جمعة الإدارة المركزية للشئون الهندسية بوزارة الأوقاف بتصميم نماذج للمساجد الميسرة بحيث يتضمن إنشاؤها ما يتلاءم وحاجات ذوي الاحتياجات الخاصة سواء في دخول المسجد أو الخروج منه أو استخدم دورات مياه و أماكن الوضوء ، وعمل إشارات ضوئية لمتحدي الإعاقة السمعية.

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كما تضمنت تكليفات جمعة إلى القطاع الديني ، بضرورة العمل خلال الفترة المقبلة على إعداد خطة لترجمة الخطبة بالمساجد الرئيسية بالقاهرة والمحافظات إلى لغة الإشارة ، ووضع برامج تثقيف ديني واع ِ لذوي الاحتياجات والقدرات الخاصة ، وتوجيه المجتمع نحو المعاملة الأمثل والأكثر رقيًا مع هؤلاء الذين اختصهم الله عز وجل بعظيم فضله، و بما يسهم في تحقيق اندماجهم اندماجًا كاملًا في المجتمع بل ويعمل على إبراز تميزهم في مختلف المجالات.