لهذه الأسباب تقف الهند محايدة في أزمة مصر وقطر

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"لماذا تقف الهند على الحياد في أزمة الخليج مع قطر؟" بهذا العنوان بدأ مركز "أوراسيا ريفيو" للدراسات السياسة؛ لافتا إلى أن "مصر والبحرين والسعودية والإمارات كانت قد قررت قطع العلاقات مع قطر، الأمر الذي اعتبره البعض في الماضي سيؤثر على علاقة الهند بالمنطقة الخليجية".

ولفت إلى أنه "مع زيادة الحصار الخليجي والعربي ضد قطر، يزداد الضغط على نيودلهي لتحديد واختيار الجانب الذي ستنحاز إليه، وعلى هذا النهج تعمل الهند جاهدة للحفاظ على التعامل بحيادية مع الأزمة الخليجية حتى تتحاشى أي أزمات اقتصادية أو دبلوماسية مع أي من تلك الدول، وتحافظ على سلامة مواطنيها داخل دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي تراقب نيودلهي الموقف عن كثب، لأن لديها الكثير من المخاوف حول التطور في دول الخليج".

وقال: "تعد المنطقة الخليجية من أهم مناطق التجارة الهندية، وتعتبر نيودلهي أكبر مورد لدول التعاون ومن بينها السعودية والإمارات اللتان كانتا ضمن أعلى 5 مستوردين من الهند".

وذكر أنه "في مجال الطاقة؛ تعد الهند ثالث أعلى مستهلك للنفط، بعد أمريكا والصين، وثالث أعلى مستورد للبترول"، موضحا أن "نيودلهي تستورد ثلث احتياجها من البترول الخام وثلثي احتياجها من الغاز الطبيعي من دول التعاون الخليجي، وتعد السعودية أكبر الموردين للهند بنسبة 19% من النفط الخام، وتعد قطر أكبر مورد للغاز الطبيعي بنسبة ضخمة تصل لنحو 62% من احتياج الهند العام الماضي، وفي ظل التوقعات بارتفاع الطلب على خدمات الطاقة من البترول الخام والغاز الطبيعي، تسعى الهند للعمل على عدة مشاريع لدعم وتخفيض المصروفات فيما يتعلق بشراء الطاقة".

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وقال: "تستهلك الهند نحو 26 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، ويتوقع ارتفاع الاستهلاك حتى 57 مليار متر مكعب بالوصول لعام 2026، وتسعى كذلك لجلب استثمارات قطرية في مشاريع الطاقة مقابل عقود التزام توريد، في وقت تورد فيه الدوحة نحو 8.5 مليون طن من الغاز الطبيعي إلى الهند بعقود طويلة الأمد تنتهي في 2028/2029".

وفي الوقت نفسه هناك نحو 4-5 ملايين شخص من الهنود يعملون بدول التعاون الخليجي، ويرسل هؤلاء العمال تحويلات كل عام قيمتها عشرات المليارات من الدولارات، وهي مهمة جدا للمالية العامة بنيودلهي.

وختم: "كما احتلت الهند المركز الخامس في قائمة أكبر المستثمرين في دول التعاون الخليجي، حيث تجاوزت الاستثمارات 2.5 مليار دولار، وهو ما يمثل أكثر من 8% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في دول المجلس لعام 2016، وفي الفترة بين عامي 2010 و2016، استقطب المجلس 199 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية، حيث استحوذت الهند على 21.1 مليار دولار، أي ما نسبته 11% من ذلك، لتحتل المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة".