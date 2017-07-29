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السراج: زيارتي للجزائر لمناقشة تطورات الأوضاع الليبية

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مصراوي Masrawy

السراج: زيارتي للجزائر لمناقشة تطورات الأوضاع الليبية

06:18 م السبت 29 يوليو 2017

السراج: زيارتي للجزائر لمناقشة تطورات الأوضاع الليبية

رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية،

الجزائر - (د ب أ)

أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، اليوم السبت، أن زيارته إلى الجزائر، تهدف إلى "مناقشة التطورات الأخيرة في الشأن الليبي".

وكان السراج وصل إلى الجزائر اليوم السبت في زيارة هي الثالثة من نوعها، حيث كان في استقباله لدى وصوله إلى مطار الجزائر الدولي، رئيس الوزراء الجزائري، عبد المجيد تبون، ووزير الخارجية، عبد القادر مساهل.

وقال السراج، في تصريح لوسائل الاعلام، إن زيارته إلى الجزائر " تندرج في إطار اللقاءات التشاورية المستمرة والتنسيق مع القيادة الجزائرية حول الشأن الليبي والأوضاع في ليبيا"، مؤكدا أنها مناسبة لمناقشة "التطورات الأخيرة"، في اشارة إلى الاتفاق الذي حصل بينه وبين المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي، الثلاثاء الماضي بالعاصمة الفرنسية باريس، برعاية الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون.

وأضاف السراج، أن المشاورات مع المسؤولين الجزائريين تهدف إلى "العمل على استقرار وأمن ليبيا واستقرار وأمن الجزائر اللذين هما امتداد لبعضهما".

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